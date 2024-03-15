سياسية مغربية تقاضي برلمانيا من حزبها بتهمة “السب والقذف والتهديد والابتزاز”- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:

تفاقمت أزمات حزب “الاستقلال” المنتمي للحكومة، بعد إقدام رفيعة المنصوري، القيادية في صفوفه، والتي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، برفع شكاية للنيابة العامة ضد قيادي بارز في الحزب صاحب شعار “الميزان”، ويتعلق الأمر برئيس فريقه النيابي في البرلمان، نور الدين مضيان.

الشكاية القضائية التي تجر قياديا بارزا في حزب يشكل الضلع الثالث للحكومة، تزيد من حدة الأزمات التي يعيشها، خاصة بعد واقعة “الصفعة” التي تعرض لها نائب برلماني على يد عضو اللجنة التنفيذية للحزب، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب مستشار بديوان رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، وذلك في اجتماع للمجلس الوطني لـ”الاستقلال” من أجل البت في تفاصيل انعقاد المؤتمر الوطني.

لا حديث لمواقع التواصل الاجتماعي غير الشكاية الجديدة، ومضمونها الذي تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، وقالت إنها تتضمن اتهامات لرئيس الفريق النيابي لحزب “الاستقلال”، نور الدين مضيان، بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وفي باب الأمور الشائنة، زادت بعض المواقع في تحليلها واستدنت إلى نص الشكاية التي تؤكد توفرها عليها، لتفيد بأن المشتكية قالت في نصها، إن البرلماني ورئيس الفريق النيابي، “يوزع تصريحات وادعاءات بين الزملاء في الحزب تمس بشرفي ويتهمني بكوني أجريت إجهاضا نتيجة لعلاقة جنسية معه”.

المزيد من الإثارة في نص الشكاية التي استرسلت بعض المصادر الإعلامية في تحليل مضمونها، خاصة ما يتعلق بحديث السياسية المشتكية على لسان محاميها، عن تهديد رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، لها بـ”مقطع فيديو تظهر فيه عارية وفي وضعيات خادشة للحياء، في محاولة منه لإرغامها على الاستقالة” وفق تعبيرها.

وحسب القيادية التي تشغل أيضا منصب الكاتبة الإقليمية للحزب بإقليم الفحص- أنجرة التابع لجهة طنجة، فإن نور الدين مضيان يدعي أنه هو من صنعها واستغل سلطته داخل الحزب لطردها من جميع التنظيمات الموازية.

من جهته، التمس محامي رفيعة المنصوري، في الشكاية ذاتها، من وكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية في طنجة، البحث مع نور الدين مضيان وحفظ حق المشتكية في تقديم مطالبها واستدعائها لجميع الإجراءات بواسطة مكتبه.

البرلمانية السابقة والمسؤولة الحالية في مجلس جهة الشمال، كانت قد نشرت قبل رفع الشكاية، تدوينة على صفحتها في فيسبوك، لمّحت إلى وجود مشكل مع قيادي لكن دون ذكر اسمه أو صفته، وقالت فيها: “أيها (القيادي) النرجسي المريض مشي تعالج”.

كل تلك التفاصيل التي سارت بها المواقع الإخبارية ونظيرتها في التواصل الاجتماعي، جعلت من الصعب على زملاء رفيعة المنصوري البقاء في الحياد، بل انتصروا لها، وقرر الفريق الاستقلالي في مجلس جهة الشمال، صباح الجمعة، تجميد عضوية نور الدين مضيان، إلى حين البت النهائي في الاتهامات التي وجهتها إليه المنصوري، بـ”التشهير والابتزاز”.

وطالب محمد سعود، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الشمال، في رسالة موجهة إلى نزار بركة، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، تجميد عضوية مضيان من الحزب أيضاً، إلى حين البت في الشكاية التي رفعتها ضده المنصوري.

وركزت الرسالة على أن الفريق الاستقلالي تابع باستغراب وأسف شديدين “ما تعرضت له رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.