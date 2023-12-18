سياسيون بريطانيون يحذرون: إسرائيل تخاطر بتقويض شرعية حربها في غزة

لندن: حذر وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس إسرائيل من أنها تخاطر بتقويض الأساس القانوني لحربها على قطاع غزة، مما يزيد من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن الصراع المتصاعد.

وذكرت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية أن السياسي البارز المنتمي لحزب المحافظين حذر عبر صحيفة تلغراف البريطانية من “القتل بغضب” وقال إن “الأساس القانوني الأصلي لإسرائيل في الدفاع عن النفس يتعرض للتقويض بسبب أفعالها”.

ويعتبر موقف بن والاس، الذي ترك منصبه في وقت سابق من هذا العام، أحدث تحذير لإدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط قلق متزايد بشأن حجم الضحايا المدنيين.

ويأتي ذلك بعد أن دعا وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون إلى “وقف مستدام لإطلاق النار”، حيث حذر في مقال مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في صحيفة صنداي تايمز من أن “عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا” .

كما أعربت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، عن قلقها المتزايد بشأن سير الحرب.

ومن جانبها، تحدثت عضوة البرلمان البريطاني عن حزب الديمقراطيين الليبراليين ليلى موران عن مخاوفها المتزايدة على أقاربها، الذين كانوا من بين مجموعة من المسيحيين الذين لجأوا إلى مجمع كنيسة في مدينة غزة.

ليلى موران تدعم حل الدولتين و تريد القضاء على المقاومة الفلسطينية!!!!!!!https://t.co/CqMRPk0heD pic.twitter.com/RMyMrhOq8o — صابرين 🇲🇦 (@itssabrine101) December 17, 2023

وحذرت السيدة موران من أن أسرتها في غزة ليس لديها كهرباء أو ماء أو طعام ووصفتهم بأنهم “محاصرون بشكل فعلي”.

وقالت لبرنامج “ساعة وستمنستر” على إذاعة بي بي سي: “لا أريدهم أن يموتوا. بأمانة، هذا هو ما أنا فيه. نحن قبل أسبوع فقط من عيد الميلاد (الكريماس). وهذه كنيسة”.

(د ب أ)