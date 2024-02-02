سياسيون تونسيون: دول التطبيع تدعم الاحتلال و«تتاجر» بالمساعدات المرسلة لغزة

تونس – «القدس العربي» : استنكر سياسيون تونسيون إصرار عدد من الدول العربية على إيصال المساعدات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مقابل “ابتزاز” الفلسطينيين في قطاع غزة و”المتاجرة” بالمساعدات المرسلة لهم.

وكتب أنور الغربي، مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي: “هذا حال بعض العرب اليوم نذكرها للتاريخ حتى لا تشملنا لعنة الأجيال من بعدنا: الحكومات العربية والإسلامية عاجزة عن إيصال المساعدات التي أقرتها في قمة الرياض. والمستوطنون يغلقون المعابر على الحدود بين فلسطين ومصر لمنع وصول المساعدات إلى غزة. والحوثيون في اليمن يغلقون الطريق أمام السفن المتوجهة لدولة الاحتلال. وفي الأثناء، الإمارات والسعودية والأردن تسارع إلى فتح حدودها لمرور شاحنات السلع إلى الاحتلال وإلى المستوطنين الذين هم أنفسهم من يغلق وصول مواد الإغاثة لغزة”.

وأضاف، في تدوينة موقع فيسبوك: “بعض العرب بحميتهم وشهامتهم ينتفضون ويمنعون، وبعض العرب رضوا بالتبعية والإذلال وانخرطوا بحصار أهل غزة وقتلهم جوعاً ومرضاً وحصاراً وشعارات. في حين أن البعض الآخر وجد من حصار غزة وسيلة للكسب غير المشروع عبر فرض رسوم خيالية لإدخال بعض المواد للمحاصرين وزيادة الكسب في الاتجاه الآخر عبر الحصول على آلاف الدولارات لإخراج الجرحى والمعطوبين وغير القادرين على مواصلة العيش في غزة”.

واعتبر الغربي أن “المشترك بين هؤلاء جميعاً أن الخطاب الرسمي الموجه للشعوب هو دعم غزة ودعم فلسطين. لا أحد يجرؤ على القول إنه عاجز عن تنفيذ ما يعلنه، ولا أحد يجرؤ على التصريح بتنفيذ ما يقوم به على الأرض (باستثناء الحوثيين طبعاً). وبعضهم آثر النضال بالصمت، فالمعارك حامية الوطيس، والصمت أبلغ تعبير عن العجز والتبعية والذل. شكراً للأحرار في كل مكان وكل زمان وسيخلد التاريخ الفعل وسيخلد أيضاً الصمت والخذلان”.

وكان مصطفى عياش، مدير وكالة «غزة الآن» كشف في وقت سابق لـ”القدس العربي” عن الصعوبات الكبيرة التي يتكبدها الأشخاص الراغبون بالهروب من جحيم الحرب في غزة، حيث “يتم دفع مبلغ مالي إلى شخص يُسمى “المنسق”، وهو مهرب فلسطيني له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المخابرات المصرية، ويتلقى أموالاً بما يعادل 6 آلاف إلى 10 آلاف دولار (بحسب المزاج)، حيث يحصل المنسق على نسبة من المبلغ لا تتجاوز 5 في المئة، فيما تأخذ المخابرات المصرية باقي المبلغ”.

وأشار ماهر العباسي، القيادي السابق في حزب تحيا تونس، إلى نتائج معركة طوفان الأقصى بقوله: “أمريكا وبريطانيا تتحدثان اليوم عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية، وبايدن ينتقد عنف المستوطنين وقد يفرض عقوبات على إسرائيل. خسائر تاريخية وغير مسبوقة لجيش العدو، والرأي العام العالمي يساند فلسطين ويكتشف الوجه البشع للصهاينة. وهناك صفقة تبادل ستكون تاريخية مع سقوط آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى وتدمير كلي لقطاع غزة”.

وأضاف: “كل حركات التحرر في العالم دفعت فاتورة باهظة الثمن لاقتلاع الاستعمار الغاشم. من ستالينغراد للفيتنام لأفغانستان والجزائر. والأحرار فقط هم من يعرفون قيمة المقاومة لتحرير الأرض”.

وكتب مصدق الجليدي، القيادي في حزب حراك تونس الإرادة: “في نقطة صغيرة من الكرة الأرضية، لا بل في ذرّة منها يُمتحَن ضمير العالم وتُشَنُّ حرب عالمية على فئة آمنوا بربّهم وبوطنهم وكرامتهم وحرّيتهم فزادهم هدى، وتتكسّر إرادة الشر المحض على صخور إرادة الحق وتتفتت مكنة الدمار رغم هدم الديار، ولكن إرادة المقاومة والشعب لا تنهار. أسطورة محفورة عميقاً في تاريخ هذا العالم معركة طوفان الأقصى”.