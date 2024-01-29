سياسيون تونسيون: قرار محكمة العدل الدولية يمهّد لمقاضاة قادة الاحتلال … ووقف تمويل الأونروا يكشف الوجه الحقيقي لـ«الغرب المنافق»

تونس – «القدس العربي»: اعتبر سياسيون تونسيون أن قرار محكمة العدل دعوة إسرائيل لاتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، يفتح الطريق أمام محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن تعليق بعض الدول الغربية تمويلها للأونروا يكشف «الوجه الحقيقي للغرب المنافق».

وقال السفير السابق إلياس القصري: «على الرغم من عدم إدانة إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية، فإن الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وضعت حداً لثلاثة أرباع قرن من الإفلات من العقاب الذي استفاد منه القادة الصهاينة ومؤيدوهم الدوليون».

وأضاف في تدوينة على موقع فيسبوك: «إذا حكمت محكمة العدل الدولية على فشل الدول الأعضاء في الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال الاعتراف الأولي بأن التصرفات الإسرائيلية في غزة تشكل خطراً للإبادة الجماعية، فإن الباب مفتوح الآن لمحاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وغيرهم من الأفراد وداعميهم الأجانب والمتواطئين معهم».

وأشارت إلى أن «المنظمات الأمريكية تدرس رفع دعاوى قضائية ضد كبار المسؤولين في الإدارة والجيش الأمريكيين، وتهدد بفعل الشيء نفسه بالنسبة لأعضاء الكونغرس إذا استمروا في الدعم والتستر على الانتهاكات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في غزة. ويجب علينا أن نتوقع حركات مماثلة في أوروبا وفي الدول العربية التي سيتعين على قادتها أن يتحملوا المسؤولية عن تواطئهم في جرائم الحرب وضد الإنسانية عن طريق ارتكابها والتواطؤ المباشر أو عن طريق الإغفال من خلال إدانة عدم الامتثال. من خلال التدابير الدبلوماسية في إطار الشرعية الدولية».

لكنه انتقد ما سماه «الدور الذي يتسم بالتناقض والازدواجية الذي تلعبه غالبية الحكومات العربية داخل هيئات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والذي سيكون دليلاً على تواطئها في الإبادة الجماعية، أو على الأقل في جريمة عدم تقديم المساعدة إلى شعب معرض لخطر الانقراض».

وكتب الوزير السابق خالد شوكات: «لاحظوا معي من خلال هذا الاختبار الفلسطيني العظيم أنّه كلّما تراجعت هذه «الدولة القطرية» تمكّنت «الأمّة» من التعبير عن نفسها وإرادتها وعزّتها أكثر. لقد ارتبطت هذه الدولة البائسة منذ نشأتها عبر سايكس بيكو بشتّى أنواع الهزائم المعنوية والمادّية، وتبيّن أنها خلقت ككيانات هزيلة من أجل القيام بمهامّ وظيفية تابعة وحقيرة لصالح من أنشأها ويسهر على استمرار أنظمتها الاستبدادية الفاقدة للشرعية الشعبية والمصداقية السياسية والقدرة التنموية. ولهذا، فقد سارعت هذه الدولة ومن يقف وراءها إلى وأد كل «ربيع» ظهر في مساراتها. ولكنّ الربيع سيأتيها دائماً مرّة ثانية وثالثة ورابعة، حتّى تتمكّن الأمّة من فرض نفسها على الدولة لا العكس كما هو سائد اليوم».

وأضاف في تدوينة أخرى: «ردّت دول غربية – بما في ذلك جارتنا الشمالية التي تنظّم قمّة إفريقية- على قرار محكمة العدل الدولية بإيقاف التزاماتها تجاه وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وهو ردّ مخجل ومخزٍ ومشين، يمعن في كشف الوجه الحقيقي لهذه الدول، ولكنّ العار الأكبر هو الذي يلحق بأمّتنا التي أغناها الله بالموارد الطبيعية كما لم يفعل مع أي أمة أخرى، إذ لم يصدر على أي من دولها الغنّية التي يصرف بعض قادتها بسخاء على حدائق الحيوان في المدن الغربية وعلى مواسم العري والمجون في مدنها المقدّسة، أي موقف مساند للأونروا – أشرف مؤسسة أممية- يمكن أن يفهم المظلومون والمستضعفون ما يفيد أن لهم أمّة تتضامن معهم بالحدّ الأدنى. كم حقيقة مروّعة فاضحة كشفت لنا هذه الأزمة، فلله درّ الأزمات».

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي: «غرب منافق ومجرم ولا إنساني! يعلّقون مساهماتهم في تمويل عمليّات إغاثة الأونروا في غزة المحاصرة والجائعة والمتعرّضة لأكبر عملية إبادة جماعية في التاريخ الحديث بحجّة أن 12 فلسطينياً يشتغل بها ساهم في أحداث 7 أكتوبر (12 من جملة 13000)، وفي نفس الوقت يواصلون مساعداتهم ودعمهم للدولة النازية المعتدية التي أقرّت محكمة العدل الدولية ضمنياً بارتكابها لجرائم إبادة جماعيّة!».