سياسيون تونسيون: هيئة الانتخابات تفتقر للشرعية

تونس- “القدس العربي”: قال سياسيون وخبراء تونسيون إن هيئة الانتخابات تفتقر للشرعية بسبب نقص عدد أعضائها.

واعتبر منسق ائتلاف صمود، حسام الحامي، أن هيئة الانتخابات هي “هيئة مباشرة ولا تنبع من دستور 2022 الذي ينص على أن تتكون من 9 أعضاء في حين أن هذه الهيئة تم تشكيلها من سبعة أعضاء وتعمل الآن منقوصة من ثلاثة”.

وقال الحامي، في تصريح إذاعي، إنّ “هذا التمشي لا تختص به فقط هيئة الانتخابات بل يشمل أيضا عديد المؤسسات الدستورية الأخرى كالمجالس القضائية ومؤسسة رئاسة الجمهورية غير المنتخبة حسب مقتضيات دستور 2022”.

وتابع “وكأن لرئيس الجمهورية اليوم أولويات أخرى كتركيز البناء القاعدي عبر المجالس المحلية ثم الجهوية ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فيما تأخذ مسائل تنظيم الانتخابات الرئاسية وإرساء هيئة للانتخابات وفق الدستور الجديد مرتبة ثانوية في سلم الأولويات”.

ورجح الحامي أن يتسبب ذلك بعدد من المشاكل، “خصوصا في المجال الانتخابي حيث يمكن الطعن في شرعية الانتخابات المقبلة باعتبار أن هذه الهيئة لم تحترم الآليات القانونية اللازمة فضلا عن أن هناك عدد من المراسيم الانتخابية صدرت دون استشارة الهيئة وفق أحد أعضائها”.

واعتبر القاضي الإداري السابق والمحامي الحالي المختص في النزاع الانتخابي أحمد صواب أنّ هيئة الانتخابات بتركيبتها الحالية المنقوصة من ثلاثة أعضاء تفتقد لمشروعية قراراتها وأعمالها رغم شرعيتها.

وبين صواب أنه “على عكس ما يروج حول شرعية نصاب مجلس الهيئة فإن الفصل 18 من المرسوم المتعلق بالهيئة الصادر في 21 نيسان/ أبريل 2022 ينص على أن انعقاد مجلس الهيئة لا يتم إلا بحضور 5 أعضاء من سبعة، إلّا أن الفصل 18 ينص على أن المجلس ينعقد صحيحا بعد 24 ساعة من اجتماعه السابق مهما كان عدد الحاضرين”.

واعتبر أنه “يمكن لاجتماعات مجلس الهيئة أن تكون شرعية بحضور 4 أعضاء بعد استقالة وإعفاء وتجميد 3 أعضاء، لكن مشروعيتها ستكون محل طعن، خصوصا في ظل لعب هذه الهيئة لدور سياسي لتصبح أحد تنسيقيات الرئيس قيس سعيد”.