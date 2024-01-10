سياسيون تونسيون يستنكرون ضغوط واشنطن لمنع محاكمة تل أبيب أمام «العدل الدولية»… ويؤكدون «صوابية» مقترح بورقيبة لحل الصراع العربي الإسرائيلي

تونس-«القدس العربي»: استنكر سياسيون تونسيون مما قالوا إنها ضغوط تمارسها واشنطن على محكمة العدل الدولية لمنع محاكمة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، فيما استحضر بعضهم مقترح الرئيس السابق الحبيب بورقيبة لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية “بلا أساس، وتساهم في صرف العالم عن الجهود المهمة من أجل السلام والأمن”.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد والخبير الأممي السابق: “صراع مصالح واضح فاضح غير مسؤول وتدخُّل سافر لوزير الخارجيَّة الأمريكي في عمل محكمة العدل الدُّوليَّة، عشيَّة جلسات الاستماع لشكوى جنوب إفريقيا ضدَّ الدَّولة القائمة بالاحتلال لاستصدار تدابير احترازيَّة تحفُّظيَّة عاجلة من محكمة العدل الدُّوليَّة لإيقاف الحرب وحماية المدنيِّين في غزَّة من القصف والتَّهجير والحصار وكف أيادي جيش الاحتلال عن جريمة الإبادة”.

وأضاف: “بلينكن يسطو على صلاحيَّات محكمة العدل الدُّوليَّة في توصيف “جريمة الإبادة الجماعيَّة”، في ضغط شبه مباشر على رئيستها القاضية الأمريكيَّة جوآن دونوغي وهي المستشارة القانونيَّة بالإنابة لسَلَفته وزيرة الخارجيَّة السَّابقة هيلاري كلينتون تحت رئاسة الرَّئيس أوباما، ونائبها الرُّوسي القاضي كيريل جيفورجيان الَّلذيْن تمَّ انتخابُهما في 8 فبراير/ شباط 2021 لولاية من ثلاث سنوات تنتهي بعد شهر، بما يهدِّد بضرب مصداقيَّة الهيئة القضائيَّة العُليا للأمم المُتَّحدة ويزيد في تعميق أزمة ثقة الرَّأي العام في مؤسَّسات الحكومة الدُّوليَّة، لإرضاء تعطَّش جرائم الاحتلال الغاشم لدماء الفلسطينيِّين في غزَّة وفي عموم فلسطين المحتلَّة. فالمحكمة هي من يُقرِّر وليس وزير الخارجيَّة الأمريكي عضو مجلس الحرب للقوَّة القائمة بالاحتلال”. فيما استحضر السفير السابق إلياس القصري المبادرة التي اقترحها الحبيب بورقيبة (خلال خطاب أريحا عام 1965) لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وتنص المبادرة على أن تقبل إسرائيل بمبدأ تقسيم فلسطين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، ويتم ترسيم الحدود بين الدول العربية وإسرائيل من خلال المفاوضات وإقامة دولة فلسطينية، وقوبلت حينها بموجة رفض عربية واسعة، واعتبرها البعض “خيانة” للقضية الفلسطينية.

وكتب القصري على موقع فيسبوك: “كان الحبيب بورقيبة، صاحب الرؤية، هو الزعيم العربي الوحيد الذي أدرك أن ألد أعداء إسرائيل، هذا الكيان الاستعماري العنصري المدفون مثل خنجر مسموم في جنب العالم العربي، هو السلام مع احترام الشرعية الدولية. هذه الرؤية المختلفة جذرياً للتسوية المخزية التي قام بها ملوك ورؤساء التطبيع، والتي ترقى، بالإضافة إلى الاستسلام المخزي، إلى إضفاء الشرعية على إيديولوجية عنصرية ومعادية للعرب ومعادية للإسلام بشكل أساسي تحت ذريعة مغلوطة للنضال ضد التوسع الإيراني، أو تجاوزات الميليشيات الإسلامية الداعشية وغيرها من الميليشيات التي تم اختراقها ودعمها وتوجيهها عن بعد من قبل التحالف الإسرائيلي الأمريكي”.

وقال إن غولدا مائير، رئيسة حكومة الاحتلال السابقة، أدركت أن “ذكاء بورقيبة وفهمه للواقع والقانون الدولي، مع عيوبهما، من شأنه أن يكشف القناع عن الروح الاستعمارية والتوسعية والعنصرية الحقيقية لإسرائيل ورفضها للشرعية الدولية. فقرار الأمم المتحدة رقم 181، أعلن ميلاد الدولة التي لم توافق يوماً على تحديد حدودها، والتي ترى في نفسها مشروعاً توسعياً بلا حدود”.

واعتبر أن بورقيبة “كان محقاً في دعوته إلى قبول تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين إسرائيلية وعربية. وبعد ما يقرب من ستين عاماً، من الواضح أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع خطة التقسيم، وتهدف إلى احتلال الأراضي العربية خارج فلسطين التاريخية بخطاب وممارسات سياسية تجعل منها دولة منبوذة وإجرامية، ولا تنتمي بأي حال من الأحوال إلى أسرة الأمم”.

وأكد أنه “حان الوقت للعمل من أجل إلغاء القرار 181 وإعادة تأسيس فلسطين التاريخية كدولة متعددة الأديان تتمتع بحقوق وواجبات متساوية لمواطنيها وجبر الأخطاء التي عانت منها على مدى ثلاثة أرباع قرن”.

وأضاف: “إذا كان لليهود الحق في الحصول على تعويضات عن الفظائع التي ارتكبت ضدهم خلال السنوات القليلة من الحرب العالمية الثانية، فإن الفلسطينيين والشعوب العربية الأخرى، ضحايا الجرائم والانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لأكثر من ثلاثة أرباع قرن، لهم الحق في ذلك. ويمكنهم المطالبة بتعويضات من القوى التي سلحت ودعمت العدوان الصهيوني الإجرامي والعنصري الذي أثبت مع مرور الوقت أنه أحد التهديدات الرئيسية للسلم والأمن الدوليين”.