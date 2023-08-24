سياسيون ليبيون يتفاعلون مع مقتل قائد «فاغنر» ويشيرون إلى مساع روسية جديدة للتنسيق مع حفتر

طرابلس – «القدس العربي»:عد يوم من زيارة نائب وزير الدفاع الروسي إلى ليبيا ولقائه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهي الزيارة الأولى من نوعها التي لاقت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة موسكو، وتضاربت الأنباء بشأن وجود قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين على متنها.

وقالت هيئة الطيران المدني إن بريغوجين ونائبه ديمتري أوتكين كانا على قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت، فيما ذكر موقع ريدوفكا أنه من المحتمل أن يكون بريغوجين قد سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية واستقل طائرة أخرى، قبل أن ينقل لاحقاً عن مصادر تأكيد مقتل بريغوجين.

وتفاعل مراقبون ليبيون مع هذا الخبر بشكلٍ واسع، حيث ربطوا زيارة الدفاع الروسية إلى حفتر بمستجدات الأحداث الأخيرة، وبخطة جديدة قد تقدم عليها موسكو في الدول التي لدى فاغنر يد فيها.

وقال المحلل السياسي الليبي صلاح بالتمر، أن خبر مقتل بريغوجين زعيم الفاغنر الإرهابي، وديمتري أوتكين قائد عمليات مجموعة فاغنر المساندة للمتمرد والانقلابي حفتر أثناء حـرب طـرابلس بعد سقوط طائرة عسكرية بالعاصمة الروسية موسكو، يعد أول خطوة لوزارة الدفاع الروسية للسيطرة على قوات الفاغنر في ليبيا.

وتابع، أن روسيا بدأت حرباً معلنة في ليبيا، منبهاً الجماعة المؤيدين للفاغنر أن اتفاقاتهم المعلنة مع وزارة الدفاع الروسية مخالفة للقانون الدولي والقوانين الوطنية، وهي جريمة حرب في حق دول الجوار وستقود ليبيا إلى عزلة دولية ليست في صالح الشعب الليبي.

وقال المحلل السياسي فيصل الشريف: “ظهر بريغوجين قائد فاغنر، في صورة جمعته بحفتر عند زيارة الأخير لموسكو”، مشيراً إلى أنه ومن الطبيعي أن الرجمة (مكان إقامة حفتر) ستكون قد تلقت خبراً مؤسفاً لنفوق وهلاك كلٍّ من بريغوجين وكذلك أوتكين الذي قاد مجموعات فاغنر في ليبيا.

واستدرك: “ولكن علاقة حفتر مع وزارة الدفاع الروسية هي الأساس وهي التي أرسلت إليه تطمينات في زيارة سرية سابقة، والتي تأكدت بزيارة أخيرة أجراها نائب وزير الدفاع الروسي للرجمة المدعو يونس بك”.

وأضاف الشريف: “لا يمكن التكهن بشيء محدد إلا كون مصرع قائد فاغنر ونائبه قد تم بعلم بوتين، وفق بعض الأنباء الصحافية المتناقلة. هكذا ميتة لأمثال هؤلاء القتلة الدين أريقت على أيديهم دماء آلاف الضحايا في ليبيا وسوريا والسودان ودول أفريقية كثيرة، لا شك أنها نوع من العدالة الإلهية حين تتعذر عدالة البشر”. وتساءل المتخصص في العلوم السياسية نوح الحبوني، عن ما إذا كانت زيارة وفد وزارة الدفاع الروسية مدينة بنغازي ‏تتعلق بسقوط طائرة زعيم فاغنر، مشيراً إلى أن ‏هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة خاصة مع قرب تدخل الغرب عسكرياً في النيجر.

والثلاثاء، أكدت وزارة الدفاع الروسية وصول وفد من الوزارة يترأسه نائب الوزير العقيد ركن “يونس-بيك يفيكروف” إلى ليبيا بدعوة من خليفة حفتر، موضحة أن هذه الزيارة هي الأولى للوفد العسكري الروسي، والتي تم الإعداد لها خلال المفاوضات الروسية-الليبية في إطار مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي والمنتدى العسكري التقني للجيش قبل أسبوع تقريباً.

وعن محاور الزيارة، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الزيارة ناقشت آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى ملفات العمل المشترك الأخرى، طبق نص البيان الصادر عن الوزارة. وأعلنت القيادة العامة لقوات حفتر، أن محاور الزيارة شملت النقاش حول الجريمة العابرة للحدود والإرهاب. وقالت قيادة حفتر إن نائب وزير الدفاع الروسي قد عقد اجتماعاً “فنياً” مع رؤساء الأركانات النوعية وبعض الإدارات الفنية؛ للتباحث في أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين حسب احتياجات التدريب والتأهيل والصيانة للأسلحة والمعدات الروسية التي تمتلكها قواتهم.

وفور الإعلان عن الزيارة، بادر المحللون السياسيون والنشطاء الليبيون إلى تحليل أبعاد الزيارة، متسائلين عن تداعياتها وعن توقيتها، مشيرين إلى تصاعد نفوذ قوات الفاغنر الروسية في إفريقيا، ومساهمة قوات حفتر في دعم هذا النفوذ وعلاقته بالزيارة، فيما تحدث كثيرون عن الصراع الدولي على النفوذ في إفريقيا وليبيا.

وتعمل شركة “فاغنر” المرتزقة في ليبيا منذ أن شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل 2019، حين استقدمهم للمشاركة في الهجوم الذي انتهى بالفشل.

ويسيطر مرتزقة فاغنر على عدد من المواقع والقواعد العسكرية شرق ليبيا، في ما لم تفلح كل الجهود والقرارات الأممية في طردهم من البلاد حتى الآن.

وينتشر مرتزقة فاغنر في منطقتي سرت (شرقي طرابلس) والجفرة (جنوب شرقي طرابلس)، ويتمركزون بقاعدة القرضابية الجوية بسرت ومينائها البحري، بالإضافة إلى قاعدتي الجفرة الجوية وبراك الشاطئ وسط ليبيا.

وقدرت مصادر أمريكية وأممية عدد مرتزقة فاغنر في ليبيا بنحو ألفي عنصر غالبيتهم من روسيا وشرق أوكرانيا وصربيا، إلا أن كثيرين تحدثوا عن أن هؤلاء المرتزقة أعادوا انتشارهم في ضوء مشاركتهم في الحرب الروسية على أوكرانيا.