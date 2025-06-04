سياسيون وحقوقيون تونسيون لـ«القدس العربي»: جريمة قتل الميراوي هي ترجمة واقعية لتنامي الخطاب العنصري في أوروبا

تونس ـ «القدس العربي»: قال سياسيون وحقوقيون تونسيون إن جريمة مقتل الشاب هشام الميراوي هي ترجمة واقعية لتنامي الخطاب العنصري الذي تغذيه الأحزاب اليمينية المتطرفة

وكانت تونس أدانت مقتل الميراوي، السبت الماضي، على يد جاره الفرنسية، في “جريمة إرهابية” قالت إنها تأتي نتيجة تنامي خطاب الكراهية والتعصب، مطالبة بتأمين الحماية للجالية التونسية في فرنسا.

وقال مجدي الكرباعي، النائب السابق والناشط المتخصص بقضايا الهجرة: “تكرار هذا النوع من الحوادث المأساوية، كما في جريمة قتل الشاب هشام الميراوي، ليس معزولًا عن السياق السياسي العام في أوروبا، حيث بات خطاب الكراهية ضد المهاجرين يغذيه صعود اليمين المتطرف إلى السلطة. هذا المناخ، الذي يشرعن العنف الرمزي ضد المهاجرين، يُترجم للأسف على الأرض إلى عنف مادي يطال الأجساد، خصوصًا عندما تغيب المساءلة وتُطبع سياسات القمع والتمييز”.

تحرك دبلوماسي

وأضاف ل”القدس العربي”: “من واجب السلطات التونسية أن تنتقل من موقع التواطؤ أو الصمت إلى دور فاعل في حماية جاليتها. وذلك يقتضي تحركًا دبلوماسيًا جديًا، وفتح تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة داخل السجون الإيطالية، بالإضافة إلى الضغط من أجل احترام حقوق المهاجرين، بغضّ النظر عن وضعهم القانوني. الصمت الرسمي أمام هذه الانتهاكات لا يخدم سوى من يسعون لتجريد المهاجر من إنسانيته”.

وقال هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي: “السنوات الأخيرة شهدت تنامي ملحوظ في عدة دول أوروبية للأحزاب والجماعات اليمينية المتطرفة التي تروّج لخطاب معاد للمهاجرين وخاصة منهم العرب والمسلمين والأفارقة الذين يتعرّضون لوصم اجتماعي سلبي وسياسات تمييزية تزيد في عزلتهم وفي تصاعد التهديدات تجاههم”.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “وبطبيعة الحال، تأثير هذه الأحزاب ووسائل الإعلام المساندة لها يساهم مساهمة فعالة في تغذية مشاعر الكره والخوف من المسلمين والعرب، عبر رسم صورة نمطية سلبية لهم، ويدفع ببعض المتطرفين إلى القيام بعمليات قتل مثلما حدث للمواطن التونسي هشام الميراوي الذي كان أحد ضحايا صعود اليمين المتطرّف في فرنسا والخطاب العنصري الذي تشهده فرنسا ضد المسلمين والذي تقف خلفه كذلك بعض الجمعيات الصهيونية ذات التأثير والنفوذ”.

وتابع العجبوني: “للأسف، كل التقارير الحقوقية تشير إلى تعرض المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى ظروف احتجاز قاسية وصلت حد التعذيب وحتى القتل نتيجة الإهمال. والسلطات التونسية مطالبة بوضع كل الإمكانيات لحماية الجالية التونسية في أوروبا عموما، وإيطاليا خصوصا، وذلك عبر إحداث هيكل خاص لمتابعة قضايا المهاجرين في الخارج وتوثيق الانتهاكات. وتكليف محامين لتقديم قضايا ضد المتورطين في الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين، بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الإيطالية والأوروبية، على غرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

كما دعاها إلى “التعاون مع السلطات الإيطالية والضغط السياسي من أجل تحسين ظروف الاحتجاز ووضع خطوط خضراء في سفارة وقنصليات تونس بإيطاليا للتبليغ عن حالات الانتهاكات ومتابعتها. فضلا عن مراجعة مذكرة التفاهم مع إيطاليا التي تم إمضاؤها في 2023 والتركيز على ضمان حقوق المهاجرين التونسيين وحقهم في العمل القانوني والآمن والعمل على إدماجهم والترفيع في حصّة تونس في سوق الشغل الإيطالية”.

وقال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن الأحداث الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربية على غرار الربيع العربي وتنامي الصراع العربي الإسرائيلي بعد العدوان على غزة فضلا عم الحرب الروسية الأوكرانية تسبب بارتفاع كبيرة في عدد المهاجرين واللاجئين إلى الدول الغربية عموما والاتحاد الاوروبي بشكل خاص، ورافق ذلك تنامي الخطاب العنصري الذي تزامن مع وصول الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة في عدد الدول الأوروبية التي كانت حتى وقت وقريب تعتبر مهدا للديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “مقتل هشام الميراوي لا يعتبر سابقة أوروبية، بل إن العنف المادي والمعنوي بات ظاهرة شبه يومية في أوروبا، وهو يتزامن مع الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين وغيرهم من الفضاء الأوروبي المشبع بالعنصرية. ولا نغالي بالقول إن أوروبا بدأت تكسف عن وجهها الآخر في ظل تنامي الخطاب العنصري على الصعيد السياسي والإعلامي ومواقع التواصل، وبتنا اليوم نحصد نتائجه الكارثية على أرض الواقع، وحادثة الميراوي لن تكون الأخيرة”.

كما دعا السلطات التونسية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها في الخارج، وخاصة في الدول التي وقعت معها اتفاقيات خاصة بالمهاجرين، على غرار إيطاليا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية.

وأضاف: “لا بد من تشديد الخطاب في التعامل مع السلطات الفرنسية والأوروبية عموما، وإلزامها بحماية الجالية التونسية في الخارج، ووضع حدا لتكرار الاعتداءات العنصرية وسياسة الإفلات من العقاب”.

قوالب شعبوية

وقال الوزير السابق خالد شوكات : “أوربا، مثل العالم بأسره، تمرّ بمرحلة تحوّلات كبرى، وتقلّبات خطيرة، لعل أحد أهم عناوينها هو تنامي الأفكار العنصرية، التي أخذت قوالب شعبوية، يمنية متطرّفة، فقد طوت جل البلدان الأوربية صفحة القوى المعتدلة بشقيها اليميني واليساري، وانتقلت إلى حالة من الاستقطاب الحاد بين اليمين المتطرّف واليسار الراديكالي، وهذا يبدو واضحا في نتائج الانتخابات، سواء الرئاسية أو التشريعية في عدد من الدول الأوربية، آخرها رومانيا وبولندا، وهذا ما ينعكس أيضا على الاعلام وكذلك المجتمعات التي اضحت تشهد اكثر فأكثر احداث عنف ذات خلفية عنصرية، من بينها حوادث قتل لمواطنين من اصل اجنبي”.

واعتبر، في حديث لـ”القدس العربي”، أن قدرة السلطات التونسية على حماية مواطنيها في بلدان الهجرة “تظل محدودة جدّا، فالأمر كما هو مفترض يتعلق بدول قانون عريقة مثلما هو حال الدول الاوربية. والسلطات مدعوة -على اي حال- للتواصل مع نظيراتها ودعوتها إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية المهاجرين، وربما التنسيق في ذلك مع منظمات المجتمع المدني في تلك البلدان، وخصوصا تلك التي تمثل الجاليات التونسية، للتضامن مع المهاجرين التونسيين وتمكينهم من الانخراط في معارك مكافحة العنصرية ودعم القوى السياسية ذات الخطاب والبرامج المناوئة لليمين المتطرف، وهو ما يساهم في التخفيف من المخاطر وإنقاذ المحتاجين إلى مساندة”.