سياسيون ونشطاء تونسيون يتضامنون مع الإعلامي وائل الدحدوح.. ونقيب الصحافيين السابق: رمز لصمود أهالي غزة

تونس-«القدس العربي»: أطلق سياسيون ونشطاء تونسيون حملة تضامن واسعة مع الإعلامي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة، عقب استشهاد نجله الصحافي حمزة الدحدوح.

واستشهد الدحدوح، ويعمل أيضاً مراسلاً لقناة الجزيرة، إلى جانب زميله الصحافي مصطفى ثريا، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، الأحد.

وكتب المحلل السياسي نور الدين العلوي: “غزة تصنع أيقونات القرن الحادي والعشرين بقوة وبسرعة وبكثافة، حتى إن المتابع لا يلحق على تبويبها، فأي مشهد تختار يقتحمك مشهد أقوى منه، وأي شخصية تفضل تزحمها شخصيات أجمل وأقوى، وأي معنى تستقر عنده يدخل عليه معنى آخر أقوى واوضح فيزيحه”.

وأضاف الناشط بحري العرفاوي: “وائل الدحدوح أو جبل الصبر. وائل يمثل الفلسطيني بكل حالاته، بصموده وحزنه، بطولته وضعفه، دموعه وصبره، ألمه وأمله، قهره واحتسابه. “معلش” سينتقم لك الله المنتقم أبا الشهيد حمزة رحمه الله”.

ودون عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “صبراً آل وائل، صبراً أهل غزة، صبراً شعب فلسطين، فإن موعدكم الجنة”.

وكتب الصادق الصغيري القيادي في حركة النهضة: “لا نجد غير الخَجلِ المُرّ، يا وائل، نواري به قلة الحيلة والعجز والصمت أمام عظيم مصابكم وتضحياتكم وصمودكم وشهامتكم. عظم الله أجركم في نجلكم الشهيد حمزة، وعظم الله أجور الفلسطينيين في موت الإنسانيّة جمعاء”.

وأضاف رفيق عبد السلام، القيادي في الحركة: “قولوا لذاك الثوري العظيم والصادق الأمين (في إشارة للرئيس قيس سعيد) أن يفتح مكتب الجزيرة حتى يساهم في أداء وظيفته الإعلامية في نقل الحقيقة للعالم، بما في ذلك ما يجري في غزة. غزة تعاني من حصار وعدوان صهيوني، وتونس تعاني من حصار زقفوني”.

ودونت الناشطة آمال العيادي: “لم أكن قادرة طيلة هذا اليوم على مشاهدة مقاطع فيديو حول تأثر مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه البكر، وهو الذي فقد منذ فترة وجيزة زوجته وابنه جراء الحرب البشعة والمستفزة على غزة. من منّا لم يقشعر بدنه ولم تسبقه دموعه إلى مرافئ الوجه وهو يشاهد ألم أب ملتاع وصحافي شجاع ورجل ثابت القلب رغم ثقل الأوجاع؟

وأضافت: “حريّ بالمتذمرين من تفاصيل حياتهم الروتينية والمتأففين من تعبهم اليومي رغم أنه من العلامات الصحية، أن يخجلوا من ربهم أولاً ومن أنفسهم ثانياً ومن المحيطين بهم ثالثاً، إذ لن تكون نهاية تذمرهم وتأففهم وطمعهم ونكرانهم لنعم الله نهاية جيّدة. طوبى لكل إنسان لم يعترض على قضاء الله وقدره وواصل الحياة بكثير من الصبر والإيمان، وأيقن أن الابتلاء اختبار إلهي ودرب روحاني وفرصة ربانية للتخلص من سلبية الإنسان”.

واعتبر محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحافيين التونسيين السابق وممثل الاتحاد الدولي للصحافيين، أن الإعلامي وائل الدحدوح هو “رمز لصمود أهالي غزة، وهو أيضاً رمز لكل الصحافيين الأحرار في العالم، وكل النقابات في الاتحاد الدولي للصحافيين يؤمنون أنه مناضل يعمل تحت القصف. وحتى بفقدانه لعائلته وأبنائه، واصل العمل بكل بسالة وأبى أن يتخلّف عن نقل الحقيقة للعالم”.

وأضاف لإذاعة موزاييك: “الدحدوح دفن أفراد عمله وهو يرتدي سترة الصحافي، وهو شرف لهذه المهنة أن ينتمي إليها الدحدوح الذي أصبح رمزاً للمقاومة”، معتبراً أن الدحدوح “لا ينقل الأخبار فقط، بل هو يوثق الجرائم بكل صمود وينقل الحقيقة دون تزيين، فالصحافي الحقيقي هو الذي ينتصر للحرية ويدافع عن قضية شعبه بكل بسالة”.

وأكد أن الاتحاد “يتابع العدوان على غزة بشكل لصيق منذ بداية الأحداث، والتحرّكات انطلقت بتوفير الأمور اللوجستية والإسعافات للصحافيين في القطاع من أدوية وصدريات لضمان سلامتهم مع التحرّك دولياً من خلال رفع قضية ضدّ الكيان الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية”.

وأضاف: “الكيان المحتلّ يستهدف الفلسطينيين وسكّان قطاع غزة بالأخصّ، ويقوم بعملية إبادة ممنهجة للصحافيين، والدليل سلسلة الاغتيالات المتواصلة وآخرها استشهاد حمزة الدحدوح وزميله بمسيّرة، متابعاً: “كل العمليات كانت ممنهجة.. 130 صحافياً استشهدوا في غزة والعالم يتفرج على هذه المجزرة بصمت”.

وتابع بقوله: “من دورنا مواجهة الكيان والتشهير بجرائمه في فلسطين ولبنان، والمطالبة بمحاسبته على ما ارتكبه من جرائم وقتله لعشرات الآلاف من المدنيين”.