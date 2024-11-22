سياسيو تونس يرحبون بمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت كخطوة هامة لتحقيق العدالة الدولية

تونس – «القدس العربي» : رحبت الطبقة السياسية التونسية بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير الدفاع السابق، معتبرة أنها خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية.

وأعلنت الجنائية الدولية، الخميس، أنها أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكتب الرئيس السابق منصف المرزوقي: «سعيد جداً بمذكرة التوقيف الدولية ضد نتنياهو وغالانت، لا بسبب ملاحقة وربما الاقتصاص من مجرمي حرب يندى لها الجبين، لكن لسبب أعمق هو أن حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد الشعب العظيم طرحت تحديين خطيرين على العالم بأسره. الأول هو: هل ما زال هناك معنى لحقوق الإنسان في هذا العالم؟ تعجل المحبطون والكارهون لهذه القيم للقول: انسوا هذه الخرافة الغربية المنافقة. ولكن الحمد لله أن المظاهرات التي خرجت في الغرب أظهرت أنه نعم هناك قيم إنسانية سامية جعلت غربيين ويهوداً يخرجون للدفاع عن أناس لا من دينهم ولا من بني جلدتهم في حين أن أهلهم تركوهم للجوع والقتل هذا عندما لم يساهموا فيه».

وأضاف المرزوقي: «التحدي الثاني: هل ما زال هناك معنى للقانون الدولي، أم إن محكمة الجنايات الدولية اختصاصها الأفارقة من يعادون الحكومات الغربية؟ تعجل المحبطون لإعلامنا بأن القانون الدولي مات وانتهى».

وأشار إلى أن مذكرة الاعتقال «بعد الحملة الخسيسة ضد المدعي العام كريم خان وضغوطات أمريكا لتثبت العكس».

وأضاف: «من المبالغة القول إن مذكرة الاعتقال ضد المجرمين تؤذن بانتصار الحق على القوة أو أن خروج غربيين ويهود للدفاع عن غزة انتصار نهائي لفكر حقوق الإنسان على كل الأيدولوجيات الدينية والشوفينية والاستبدادية، لكن الثابت أنه إذا كان الوضع ليس سهلاً علينا نحن أنصار غلبة قوة القانون على قانون القوة داخل البلدان وبينها، فإن الوضع ليس أسهل على الوحوش الدمويين الذين يشكلون عاراً على الإنسانية. لنواصل المعركة بمعنويات المنتصرين».

ودون هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي: «المحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي قدمها كيان العدوان الصهيوني وتصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة. حتى إن لن يتم تنفيذهما فهذا دليل إدانة لإرهابهم وإجرامهم وبربريّتهم تجاه الفلسطينيين».

وكتب المؤرخ عبد اللطيف الحناشي: «المحكمة الجنائية الدولية تنتصر لفلسطين: في قرار غير مسبوق، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها طعون إسرائيل ضد اختصاص المحكمة في قضية دولة فلسطين، وأصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحسب هيئة البث، سيحرم الرجلان من زيارة 120 دولة موقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة».

وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد: «تونس دولة طرف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، من بين 124 دولة طرف. وكل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ملزمة بالتعاون مع المحكمة. ومن الواجب منع المجال الجوي التونسي على مجرمي الحرب ومعاونيهم، وإلقاء القبض عليهم حال دخولهم مجال السيادة التونسية في البر والبحر والجو».

وأضاف: «كما وجب التعاون مع المحكمة بمنع دخول أو اعتقال أي شخص يتواجد على التراب التونسي قدم المعونة لمجرمَيْ الحرب نتنياهو وغالانت وأعوانهما، تنفيذاً لتوصيات المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانيسكا آلبانيز. وهي التوصيات التي رحب بها مجلس حقوق الإنسان الأمم والجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرها وتبناها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية ووجب على السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الخارجية مراسلة المدعي العام للمحكمة بمذكرة رسمية تدعم توجه المحكمة بحكم المسؤوليات التاريخية لتونس في دعم واحتضان الثورة الفلسطينية».