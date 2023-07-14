سياسيو تونس يشيدون بالإفراج عن معارضين متهمين بالتآمر… وجبهة الخلاص تدعو للعودة إلى الشارع

تونس – «القدس العربي»: أشادت الطبقة السياسية والحقوقية في تونس بقرار الإفراج عن عضو جبهة الخلاص شيماء عيسى والوزير السابق لزهر العكرمي، فيما دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة للعودة إلى الشارع للمطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين وإيقاف “المحاكمات الجائرة” ضد المعارضة.

وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين فيما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة” أعلنت مساء الخميس أن محكمة الاستئناف في العاصمة قررت رفض استئناف النّيابة العامة لقرار قاضي التّحقيق الإفراج عن شيماء، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع الإفراج عن العكرمي، مقابل رفض الإفراج عن كل من خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.

وعبرت جبهةُ الخَلاص الوطني عن ارتياحها الكبير لـ “قرار الإفراجِ المُؤقت عن المناضلة والعُضو في الجبهة شيماء عيسى، وعن المحامي الأزهر العكرمي بعد اعتقالٍ ظالم ناهزَ الخمسة أشهر”.

لكنها قالت إن القرار “لم ينه التتبع الجاري في حقهما في إطار ما بات يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” وهي القضية التي عجزت فيها السلطة عن اثبات أدنى فعل مجرّم في حق جميع المتهمين من قادة الحركة السياسية التونسية، الذين يتمثل ذنبهم الوحيد في إجراء لقاءات تشاورية حول الوضع العام في البلاد وحول إمكانية تنسيق عمل المعارضة في أفق استرجاع الديمقراطية وحكم القانون”.

كما أكدت أن “دائرة الاتهام رفضت في القرار ذاته الإفراج عن بقية الموقوفين في نفس القضية والذين يقبعون بالسجن في ظروف غير إنسانية منذ انطلاق التتبع بداية شهر فيفري الماضي، ويواجهون تهماً زائفة لا يسندها أدنى قانون. كما أن النيابة العمومية أصدرت في ذات اليوم استدعاء في حق محمد الحامدي القيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي ووزير التربية السابق والنائب بالبرلمان الشرعي لسماع رده عن التهم الموجهة إليه في نفس القضية”. وذكرت أيضاً أن “القادة التاريخيين لحركة النهضة، ومنهم زعيمها ومؤسسها راشد الغنوشي، يقبعون هم الآخرون بالسجن من أجل تهم واهية مستمدّة جزافاً من قانون مقاومة الإرهاب والتآمر على أمن الدولة، ومنها كذلك التهم المأخوذة من المرسوم عدد 54 سيئ الصيت الذي يجرم حرية التعبير والنشر. كما أن أعمال القمع لا تزال مسلطة على الإعلاميين والصحافيين والمدونين بسبب التعبير عن آرائهم وعلى القضاة الذين تمّ إيقاف ثلاثة منهم عن العمل خلال الأسبوع الجاري دون وجه حق. وتم تجديد منع مئة نائب سابق من السفر بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة”.

واعتبرت أن “السياسات القمعية تتوسع وتشتد كلما اشتدت الأزمة المالية للبلاد واشتد الخناق على السلطة في الداخل والخارج وعجزت عن إدارة التبعات الاجتماعية الكارثية لهذه الأزمة، التي بات المواطن يدفع ثمنها غالياً من قوته اليومي بسبب التهاب أسعار المواد الأساسية وانقطاعها من الأسواق دون أفق للخروج من النفق المظلم الذي تردت فيه البلاد”. كما دعت للتظاهر مجدداً من أجل “إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وعودة الشرعية الدستورية وسيادة القانون وإنقاذ تونس من أزمتها المالية والاجتماعية الخانقة”.

وكتب رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة: “رغم فرحتنا بإطلاق سراح شيماء عيسى ولزهر العكرمي، إلا أن بقية المعتقلين لا يستحقون هذا الإيقاف لأنهم بنفس براءة الذين أطلق سراحهم. الحُرية للمعتَقلين السياسيِّين”.

وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد: “الحمد لله على نعمة الحُرِّيَّة. الأصدقاء الأحرار لزهر العكرمي وشيماء عيسى أحرار. والعقبى لبقيَّة الأحرار الَّذين يدفعون ضريبة الكلمة الحُرَّة وفواتير تصدير صراع الخلافة بين أجنحة “الوزراء الأعداء” وما صَنعم وتَبَعهم وتوابعهم وصُنَّعاهم في الغرف الخفيَّة الخلفيَّة المتناحرة داخل وحول منظومة التَّدابير الاستثنائيَّة للحُكم”.

ودون هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي: “لا تنسوا أنّ من يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم” (في إشارة إلى تصريح سابق للرئيس قيس سعيد)”.

وأضاف: “عاجلاً أم آجلاً، سيخرج غازي وعصام وجوهر وخيام ورضا وعبد الحميد مرفوعي الرؤوس ورافعين شارة النّصر، سيكتوي سجّانيهم بنار ظلمهم. ذلك ما تعلّمناه من قراءة التاريخ”.

وكتبت الباحثة والناشطة الحقوقية رجاء بن سلامة: “مسألة أخلاقية لمن بقي له الحدّ الأدنى من الوعي والأخلاق: أُطلق سراح شيماء عيسى (وهذا خبر سارّ). لكن أين المؤامرة المزعومة؟ إن كانت المؤامرة حقيقية فلماذا أُطلق سراحها؟ ولماذا لم يذكروا لنا كيف دبرت هذه المؤامرة ولأي غاية وما هي تفاصيلها؟ وإن كانت المؤامرة غير موجودة فلماذا يسجنون الأبرياء؟”.

وأضافت “من لا يريد أن يرى هذا الانحدار الأخلاقي وهذا الانقلاب على حلم أجيال من التونسيين بالديمقراطية والعدالة، عليه أن يصمت ويراجع نفسه ويكفّ عن التملق الكاذب لسلطة لا تحترم شعبها والتزاماتها، ولا تحترم العقد القائم على اختيار الدّيمقراطيّة نظام حكم ومرجعيّة سلوك عموميّ”.

وكان ممثلون عن أغلب أطراف المعارضة التونسية نظموا، الخميس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في قضية التآمر ضد أمن الدولة.