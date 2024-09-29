سياسيو تونس ينعون نصر الله.. وتظاهرات تندد بـ”الدور الأمريكي” في اغتياله- (فيديوهات)

تونس – “القدس العربي”:

نعت الطبقة السياسية في تونس، أمين عام “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل الجمعة، في وقت ندد فيه متظاهرون بـ”الدور الأمريكي” في عملية الاغتيال.

ونددت حركة النهضة بـ”هذه الجريمة النكراء التي تجسم أعتى أشكال الإرهاب والعدوان وتمثل اعتداء صارخا على سيادة دولة لبنان الشقيق وعلى أمنه وسلامة ترابه، وتؤكد مرة أخرى الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني ولامبالاته بالمواثيق والأعراف الدولية وانتهاكاته المتكررة للقرارات والاتفاقيات الأممية”.

وأعربت، في بيان السبت، عن مواساتها لـ”الشعب اللبناني ولقيادات وأعضاء حزب الله وللمقاومة الباسلة في لبنان وفلسطين ولعائلات الشهداء والمصابين”، مشيرة إلى أن “ما قدمته غزة من شهداء وما تقدمه لبنان وكل المقاومة في العالم من تضحيات لن يذهب هدرا وهذا الألم سيعقبه نصر بإذن الله”.

فيما عبرت حركة الشعب عن “غبطتها للسيد (نصر الله) بهذه الشهادة التي أكرمه الله بها”، مؤكدة أن “هذه الجريمة البشعة لن تزيد معسكر المقاومة إلا مزيدا من التماسك والصلابة والاصرار على المضي في درب المواجهة المصيرية مع العدو الصهيوني”.

وأضافت، في بيان على موقع فيسبوك “إن مسيرة مثل التي عاشها السيد لا يمكن أن تنتهي إلا بالشهادة ليكون في جوار الأنبياء والصديقين ومن سبقه من الشهداء الأبرار”.

ونعى حزب التيار الديموقراطي، نصر الله، مؤكدا أن “النهج الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية واللبنانية من الاحتلال الصهيوني الغاصب هو الاستمرار في طريق المقاومة، وهو حق تكفله كلّ الشرائع السماويّة والمواثيق الدوليّة”.

كما أدان “سياسة اغتيال القيادات السياسية (التي) تمثّل أعمالا إرهابيّة جبانة موجبة للتتبّع الدّولي، وتُضاف إلى القائمة الطويلة لجرائم الكيان الصهيوني في المنطقة منذ نشأته”.

واعتبر أن نصر الله “لم يكن أمينا عاما لحزب الله فحسب، بل رمز من رموز المقاومة والتحدّي لقوى الاحتلال واستشهاده سيُلهم أجيالا، ولن يزيد المقاومة إلا عزما وإصرارا على تحرير الأراضي المحتلّة من براثن الاحتلال الصهيوني وفرض حقّ الشعوب في تقرير مصيرها”.

واعتبر حزب التيار الشعبي أن نصر الله كان “قائدا استثنائيا في تاريخ جهاد أمتنا الخالد كانت الشهادة أغلى أمانيه وقد نالها رضوان الله عليه بعد رحلة جهادية خالدة. (كما كان) معلما ونبراسا لكل أحرار أمتنا والإنسانية يعاهده على المضي في نهجه الخالد دفاعا عن الحق وعن فلسطين وعن الأمة”.

كما نظمت جمعيات حقوقية ومنظمات مساندة للشعب الفلسطيني سلسلة وقفات احتجاجية وسط العاصمة وأمام السفارة الأمريكية، وفي مدن أخرى للنديد بتواصل العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، وحمّل البعض الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الرئيسية في اغتيال نصر الله عبر تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، والذي استخدم أساسا في عملية الاغتيال.