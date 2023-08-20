سياسة | دولي

سياسي ألماني بارز: البلاد بحاجة لفترة راحة من “هجرة اللاجئين المنفلتة”

منذ 31 دقيقة

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برلين: دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وهو أكبر تكتل معارض بألمانيا، لتكثيف القيود على هجرة لاجئين لألمانيا.

وقال ينس شبان، وهو عضو مجلس إدارة بالحزب المسيحي الديمقراطي، لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: “ألمانيا بحاجة لفترة راحة من هجرة اللاجئين غير الخاضعة لسيطرة على الإطلاق. الخبرة تظهر: أنه لا يمكننا الحد من الأعداد بشكل كبير عن طريق الترحيلات. لذا فإن هناك حاجة لإصدار إشارة واضحة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

جدير بالذكر أن الاتحاد المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وأشار شبان إلى أن إدماج الأشخاص الذين يعانون من صدمة من الحرب والعنف في المجتمع، وفي سوق العمل، بحاجة لوقت وكثير من الموارد، وقال: “لن ينجح ذلك إلا إذا تراجع عدد طالبي اللجوء الإضافي بشكل قوي للغاية”.

وأضاف أن ألمانيا بحاجة لـ “هجرة كفاءات بشكل هادف للعمل”، ودعا لاستقبال عدد يتراوح بين  300 ألف و500 ألف لاجئ سنوياً في أوروبا وتوزيعهم عليها.

يذكر أن عدد الترحيلات من ألمانيا ارتفع مؤخراً، حيث تم ترحيل 7861 شخصاً خلال النصف الأول من هذا العام، ويزيد ذلك بنسبة 27% تقريباً على العدد الذي تم ترحيله خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على استجواب من حزب اليسار كانت صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية ذكرت أنباء عنه في عددها الصادر أمس السبت.

(د ب أ)

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