سياسي ألماني بارز يريد منع أنصار الأسد من الدخول إلى أوروبا

برلين: أعرب السياسي الألماني البارز ومرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، فريدريش ميرتس، عن رغبته في فرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود الأوروبية لمنع أنصار الحاكم السوري المخلوع بشار الأسد من الدخول.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة يوم الجمعة: “يتعين علينا- نحن الأوروبيين- الآن أن نضمن معا بسرعة ألا يأتي شركاء نظام الأسد من الصف الثاني والثالث إلى أوروبا وألمانيا دون أن يلاحظهم أحد كطالبي لجوء”.

وذكر ميرتس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرض الآن رقابة صارمة للغاية على حدوده الخارجية، مطالبا بطرد المهاجرين غير الشرعيين على حدود ألمانيا.

وقال ميرتس: “نحن بحاجة إلى نظام حدودي أكثر صرامة، والذي سنطبقه أيضا بعد الانتخابات”. ومن المنتظر إجراء الانتخابات العامة المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير/ شباط المقبل.

وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا قبل سنوات، قال ميرتس: “سيكون هناك الكثير ممن يريدون العودة إلى وطنهم طواعية. وسيبقى الكثيرون أيضا لأنهم يعملون هنا وهم الآن مواطنون ألمان”، مضيفا أن أولئك الذين لا يرغبون في الاندماج يجب أن يغادروا البلاد عندما تنتهي حالة الحماية الخاصة بهم.

ومن جانبه، حدد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور، ثلاثة تدابير ضرورية في التعامل مع السوريين في ألمانيا، وقال: “أولا: يجب منح أي شخص قادر على إعالة نفسه وأصبح جزءا من مجتمعنا منظورا للبقاء”، مضيفا أن أولئك الذين لا يريدون العمل أو الاندماج يجب أن يغادروا البلاد، وقال: “وثالثا، في هذا السياق، يجب علينا بالطبع إنهاء لم شمل الأسر”.

وكان المستشار الحالي أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أكد سابقا على نحو متكرر أن السوريين المندمجين جيدا في ألمانيا لن يتم إعادتهم إلى موطنهم.

(د ب أ)