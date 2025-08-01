سياسي ألماني يستبعد فرض عقوبات على إسرائيل بسبب حرب غزة

برلين: استبعد الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مارتن هوبر، فرض الحكومة الألمانية عقوبات على إسرائيل بسبب حرب غزة.

وقال هوبر في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية: “من الوارد انتقاد الحكومة الإسرائيلية، لكن فرض عقوبات بين الأصدقاء غير وراد بالتأكيد”.

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت بتعليق بعض جوانب مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث “هورايزون أوروبا” على نحو فوري. وقد أبدت ألمانيا تحفظها حتى الآن بشأن هذه المسألة، لكن الحكومة الألمانية تبقي هذا الخيار مفتوحا.

كما استبعد هوبر حظر دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى ألمانيا على غرار ما فعلته عدة دول من بينها بريطانيا وكندا في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وقال: “لا أستطيع تصور أننا نفرض حظر دخول على حكومة إسرائيل الشرعية ديمقراطيا. بمثل هذه الإجراءات سنضر بشدة العلاقات الألمانية- الإسرائيلية”.

في المقابل، دعا المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديرك فيزه، إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، وذلك في ضوء زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول للشرق الأوسط.

وقال فيزه في تصريحات لشبكة “دويتشلاند”: “انتهى وقت المناشدة، هناك حاجة إلى ضغط سياسي وإحراز تقدم ملموس”، واصفا الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه كارثة من صنع الإنسان، متهما الحكومة الإسرائيلية بعدم الإيفاء بالتزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي، وقال: “يجب إتاحة إيصال المساعدات دون عوائق وبشكل دائم عبر ممرات برية آمنة بتنسيق دولي”.

واعتبر فيزه تصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل أمرا جائزا بغرض حماية الأخيرة، لكنه أضاف: “يجب ألا تستخدم هذه في عمليات تنتهك القانون الدولي”.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

(د ب أ)