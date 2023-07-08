سياسي ألماني يعارض خطط أمريكا لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية

برلين: عارض سياسي ألماني خططا أمريكية تهدف إلى تزويد الجيش الأوكراني بذخائر عنقودية.

وقال السياسي في حزب الخضر، أنطون هوفرايتر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “أرفض توريد ذخائر عنقودية… إنها محظورة”.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، عوضا عن ذلك إلى توريد صواريخ كروز ألمانية لأوكرانيا ودعم تحالف الطائرات المقاتلة بقيادة الدنمارك وهولندا بالخدمات اللوجستية والتدريب.

وطالب هوفرايتر المستشار الألماني أولاف شولتس بالإدلاء بتصريحات واضحة حول هذا الأمر خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة في فيلينوس عاصمة ليتوانيا.

وقال هوفرايتر: “من المهم أن يكون شولتس مثالا يحتذى به خلال قمة الناتو فيما يتعلق بتسليم الأسلحة – خاصة بسبب الوضع الصعب في الجبهة… بعد التردد لفترة طويلة وبالتالي السماح للجيش الروسي بتحصين الجبهة بشدة، يجب أن نتعلم من ذلك ونصبح أسرع”.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستزود أوكرانيا بذخائر عنقودية التي تستخدمها روسيا أيضا في حربها ضد روسيا.

والذخائر العنقودية عبارة عن قنابل تنفجر فوق الأرض وتنشر مقذوفات فوق مساحات أكبر. ولأن الكثير منها لا ينفجر في كثير من الأحيان على الفور- مثل الألغام- فإنها تعتبر خطرا على المدنيين حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية. لذلك قامت ألمانيا و110 دول أخرى بحظرها عبر اتفاقية دولية لم تنضم إليها الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.

(د ب أ)