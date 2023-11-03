سياسي تايلاندي أجرى محادثات مع “حماس” في طهران بشأن الرهائن الـ23.. وحصل على تعهّد بالإفراج عنهم في “الوقت المناسب”

وزير الخارجية التايلاندي مع نظيرة الإيراني في الدوحة في 31 أكتوبر الماضي- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: قال السياسي التايلاندي المخضرم أريبين أوتاراسين، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثات سرية مع مسؤولين من حركة “حماس” الفلسطينية، في إيران، الأسبوع الماضي، سعياً للإفراج الآمن عن الرهائن التايلانديين الذين تحتجزهم الحركة في غزة.

وذكر أريبين أن المحادثات المباشرة في العاصمة الإيرانية، يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، استمرت ساعتين، حيث قال مسؤولو “حماس” إن الرهائن التايلانديين آمنون، ويتم الاعتناء بهم جيداً.

ورَفَضَ ذِكر أسماء مسؤولي “حماس” الذين قال إنه التقى بهم.

بدوره، أعلن وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا، الجمعة، أنه ضغطَ على نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لمعرفة مصير 23 تايلاندياً احتجزتهم حركة “حماس” رهائن، عندما شنّت هجومها على إسرائيل، الشهر الماضي.

توجّه الوزير التايلاندي إلى قطر ومصر، هذا الأسبوع، لبحث قضية الرهائن، والتقى عبد اللهيان في الدوحة، داعياً إياه للاستفادة من علاقات طهران مع “حماس” للمساعدة على إطلاق سراح المواطنين التايلانديين.

وقال بارنبري للصحافيين في بانكوك، الجمعة: “قلت لهم إن التايلانديين العاملين هناك هم من ذوي الدخل المنخفض، ويعملون في قطاع الزراعة لتحسين دخلهم”.

وأضاف: “تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني وأبلغته بأن عمل التايلانديين غير مرتبط بالسياسة والنزاع. طلبت منه إيصال رسالة إلى مجموعة حماس بأنهم مجرد عمال”.

يعمل حوالى 30 ألف تايلاندي في إسرائيل، معظمهم في قطاع الزراعة، وفق وزارة العمل التابعة للمملكة.

وقُتل 32 تايلاندياً، وأصيب 19 بجروح في النزاع، بينما أجْلَت المملكة أكثر من 700 من مواطنيها جواً.

وأفاد بارنبري بأن البلدان الثلاثة أعربت عن دعمها الكامل للمساعدة في المفاوضات.

وقال: “عبّروا عن وجهة نظرهم التي تفيد بأنه كلما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في وقت مبكر، كلما كان من الممكن الإفراج عن الرهائن في وقت أسرع”.

وخلال المحادثات، وافقت مصر على السماح للمسؤولين التايلانديين بالتوجّه إلى معبَر رفح، فور إطلاق سراح الرهائن التايلانديين.

والتقى فريق من المفاوضين التايلانديين المسلمين، الأسبوع الماضي، مع مسؤولين من “حماس” في طهران، وحصل على تعهّد بأن يتم الإفراج عن التايلانديين في “الوقت المناسب”.