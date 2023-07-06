سياسي تونسي: “الحركة التصحيحية” لقيس سعيد في خطر

تونس – “القدس العربي”:

اعتبر القيادي في حركة الشعب التونسية، هيكل المكي، أن “الحركة التصحيحية” للرئيس قيس سعيد في خطر، منتقدا بشدة أداء حكومة نجلاء بودن التي وصفها بـ”الحكومة الفاشلة”.

ودعا المكي إلى “تشكيل حكومة سياسية لتحقيق تونس الجديدة وتحقيق الجمهورية الجديدة”.

وأضاف “الحكومة السياسية يجب أن تكون حكومة حرب لإطلاق معركة التحرير الوطني. ويجب أن تكون من جبهة 25 جويلية عن طريق قوى سياسية من البرلمان وخارجه وعن طريق شخصيات وطنية ومنظمات”.

وأكد أنه “من الضروري أن تتوجه الحركة التصحيحية لـ25 جويلية/تموز للإنجاز والتنفيذ وفق خطة ورؤية واضحة. ولا بد من إقامة جبهة داخلية قوية وصلبة والخروج من خانة الحكومة العالة على الرئيس وتجاوز كل المشاكل ومن بينها الإيديولوجية”.