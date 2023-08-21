سياسي تونسي: وزارة العدل طلبت رفع الحصانة عن 80 نائباً

تونس- “القدس العربي”: كشف قيادي في حزب مؤيد للرئيس التونسي، اليوم الإثنين، أن لديه معلومات مؤكدة حول طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن 80 نائبا في البرلمان.

وقال هيكل المكي القيادي في حركة الشعب لإذاعة “ديوان” الخاصة “بلغني أن وزارة العدل طلبت رفع الحصانة عن أكثر من 80 نائبا في البرلمان. والأسباب ما زالت غير واضحة ولكن قد تكون بسبب غرامات تتعلق بـ”الرادار” أو مخالفات مرورية أخرى”.

واعتبر، في السياق، أن “هناك علاقة غير عادية بين السلطة التنفيذية والسلطة البرلمانية، ما يعني غياب التناغم والتناسق بين السلطتين”.

ويواجه البرلمان الحالي انتقادات واسعة، إذ تعتبره المعارضة “مجلسا صوريا” وتابعا للرئيس قيس سعيد، متسائلة عن سبب امتناع المجلس حتى الآن عن مناقشة قوانين هامة في البلاد.