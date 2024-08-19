سياسي عراقي مقرب من «الإطار»: دون وقف العدوان على غزة فالرد آت لا محال

بغداد ـ «القدس العربي» : استأنفت الفصائل العراقية المنضوية في ائتلاف «المقاومة الإسلامية» تنفيذ عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي دعماً للشعب الفلسطيني، عقب توقّفها منذ نحو شهر، متبنّية مهاجمة «هدف حيوي» في الجولان المحتل، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء، وسط تأكيد سياسي عراقي مقرّب من «الإطار التنسيقي» الشيعي، أن الردّ على جرائم الاحتلال «الآتي لا محال» مرهون بوقف العدوان على قطاع غزّة وإنهاء الحصار المفروض على المدينة وسكّانها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

نصرة لأهل فلسطين

وذكرت «المقاومة الإسلامية» في بيان صحافي، إنه «استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأسبوع الماضي، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر. وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة».

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت «المقاومة» مهاجمتها «هدفاً حيوياً في شمال أم الرشراش (ايلات) المحتلة بواسطة الطيران المسيّر» في آخر بيان أصدرته ونشرته منصاتها الرسمية.

في الأثناء، كتب السياسي العراقي المقرّب من «الإطار التنسيقي» الشيعي، عزّت الشابندر في «تدوينة» إنه «دون وقف العدوان على غزة فالرد قادم لا محال».

وأوضح أن «‏وقفُ العدوان على غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإنهاء كل أنواع الحصار وتجنيب المنطقة شرور الحرب الشاملة، هي شروط تتقدم على أي اعتبار معنوي أو سياسي لدى إيران وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن وفصائل المقاومة في كل مكان».

ووفق الشابندر فإن «بدون ذلك، فالرد جاهز وحاسم بإذن الله. و(على نفسها جَنَتْ براقش) ولتخرس الأصوات النشاز والشمس لا تُغطى بغربال».

استئناف عمليات الفصائل العراقية جاء على وقع تصاعد المطالبات بإخراج القوات الأجنبية المنضوية في «التحالف الدولي» من الأراضي العراقية.

الفصائل تتبنى قصف هدف عسكري إسرائيلي في الجولان المحتل

وذكر الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» إحدى فصائل «المقاومة» قيس الخزعلي، خلال حضوره تجمّعاً عشائرياً في النجف، أن موقف الحكومة مدعوما بموقف «الإطار التنسيقي» وفصائل «المقاومة» سيكون كفيلا بتحقيق خروج القوات الأمريكية بأقرب وقت.

وأكد أن «ما تبقى من واجب إخراج القوات الأجنبية، وعندما أقصد القوات الأجنبية لا أقصد فقط القوات الأمريكية، بل يشمل كلامي كذلك القوات التركية التي تحتل جزءاً من بلدنا الحبيب في شمال العراق».

وأضاف أن «هذا الواجب تبقى علينا، وعلينا أن ننجزه والإرادة السياسية الآن هي إرادة قوية من قيادة كاملة» مبينا أن «موقف الحكومة العراقية مدعوما من موقف الإطار التنسيقي وكل القوى السياسية الوطنية في هذا البلد، مضافا إلى موقف فصائل المقاومة الإسلامية سوف يكون كفيلا بعون الله على تحقيق إخراج القوات الأمريكية بأقرب وقت بعون الله». وأشار إلى أنه «نعلم أن هناك محاولات من أجل إيجاد ضغوط لثني العراق عن أن يسحب مطالبته بإخراج القوات الأجنبية» مؤكدا أن «كل هذه المحاولات لن تثني عن عزم العراق».

ورأى أن «العراق هو بلدٌ قوي مادامت تحكمهُ حكومة قوية وبرلمان قوية وشعب قوي وهو الأساس» مؤكدًا أن «خروج القوات الأمريكية لم يتبقَ منه إلا الشيء القليل».

ولفت إلى أن «إرادة تحرير البلد واكتمال السيادة، هي موضوع غير قابل للنقاش».

وبين أن «بعون الله، وببركات أهل البيت (سلامُ الله عليهم) بهمة أبناء شعبنا، وبحكمة مرجعيتنا، بعون الله، نحن تجاوزنا الجزء الأكبر من هذه التحديات واستطعنا إرسال رسالة إلى كل الآخرين» مشيراً إلى أن «هذا الواقع الجديد، الواقع السياسي، والاجتماعي، الذي يتصدرهُ أتباع أهل البيت، أحباب أهل البيت، في قيادة العراق، والنجاح في تجربة الدولة وبناء الدولة، هو واقع لن يستطيع أحد أن يُغيّرهُ».

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن وقف المفاوضات العراقية ـ الأمريكية بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.

في حين، اعتبر عضو ائتلاف «النصر» المنضوي في «الإطار» عقيل الرديني، أن إيقاف المفاوضات مع الجانب الأمريكي، لن يدوم طويلاً.

وأفاد في تصريحات لمواقع مقربة من الائتلاف الشيعي، أن «بيان الخارجية العراقية عبر عن وجهة نظر الحكومة وموقفها تجاه إبقاء التواجد الأمريكي» مشيراً الى أن «بيان الخارجية لا يعني إيقاف المباحثات بشكل دائم».

ورأى أن «إنهاء التواجد الأمريكي في البلاد سيسهم بالاستقرار الأمني وبقائهم قد يعرض السلم الأهلي للخطر، كون سياسة أمريكا في المنطقة عبارة عن صراعات عسكرية» لافتاً إلى أن «التواجد العسكري الدولي في العراق بات يسبب مشاكل أمنية للبلاد خصوصاً بعد قصف مقرات الحشد الشعبي».

فرصة للمماطلة

في حين، أكد عضو ائتلاف «دولة القانون» عمران كركوش، أن تصريحات وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، منحت الجانب الأمريكي فرصة لبقاء قواته في العراق.

وقال إن «الوجود الأمريكي في العراق خلق مشاكل أمنية وسياسية كبيرة وتصريحات بقائه من قبل وزارة الخارجية منافية لما صرحت به الحكومة» مشيرا إلى أن «هذه التصريحات منحت الجانب الأمريكي فرصة للمماطلة مجددا فيما يخص إخراج قواته من البلد».

وأضاف للمصدر ذاته أن «الولايات المتحدة الأمريكية تريد البقاء في العراق وتأبى الخروج وذرائع التوترات الإقليمية خير دليل على ذلك» لافتا الى وجوب أن «يكون هناك حرص من الجانب العراقي على إنهاء هذا التواجد في العراق». وبين أن «العراق لم يلمس جدية من الجانب الأمريكي في ملف إنهاء التواجد الأجنبي طوال فترة المفاوضات» موضحا أن «بعض القوى السياسية مع استمرار هذا التواجد وتؤيد بقائه».