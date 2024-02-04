سياسي فرنسي-جزائري يطرح فكرة تأسيس “مجلس عالمي للجالية الجزائرية في الخارج”- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”: دعا كريم زريبي، النائب الأوروبي الفرنسي السابق من أصل جزائري ومستشار وزير الداخلية الفرنسي، إلى تأسيس “مجلس عالمي للجالية الجزائرية” تحت مسمى (CMDA) يهدف إلى جمع الكفاءات الوطنية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح زريبي في فيديو شاركه على حسابه على إنستغرام، أن الهدف من هذه المبادرة هو جمع الكفاءات والطاقات الإيجابية من مختلف أنحاء العالم وبناء جسور بينهم وبين الجزائر، وطنهم الأم.

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وأكد على ضرورة السير على نهج بناء وسلمي يركز على بناء علاقات إيجابية بدلاً من تأجيج الانقسامات بين الدول، في إشارة للعلاقة بين الجزائر وفرنسا. وذكر أنه بينما هو فخور بكونه فرنسيًا، فإنه بالمثل فخور بأصوله الجزائرية، ويرغب بجمع الأشخاص الذين لا يعانون من أي مشاكل هوية، لأن تاريخ عائلاتهم وثقافتهم المختلطة تشكل لهم مصدر قوة.

وبحسب زريبي، سينعقد الاجتماع الأول للمجلس في الربيع القادم في الجزائر العاصمة، وسيشكل مساحة لتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل. وطالب جميع المهتمين بالمشاركة بإرسال سيرهم الذاتية مع شرح تصوراتهم وأهدافهم من وراء الانضمام وتبيان الالتزام الذي يرغبون في تقديمه للمجلس.

وشدد الوجه الإعلامي المعروف في فرنسا، على أهمية التركيز على الجانب الإيجابي من وراء الفكرة، واستبعاد ترشيح الأشخاص الذين يحملون مشاعر سلبية أو انتقادات غير بناءة تجاه الجزائر. وقال إن المجلس لا يرحب بـ”المحبطين أو الغيورين أو المتعجرفين الذين يقضون وقتهم في انتقاد الجزائر بمرارة والقول إن كل شيء سيء أو أن هذه المبادرات موجودة بالفعل أو أنها لا تفيد”. وذكر أن المجلس لا يهدف إلى التنافس مع أي منظمات أو مجموعات أو جمعيات للجزائريين المقيمين في الخارج.

وبرز زريبي في الفترة الأخيرة، بتدخلاته في فرنسا التي تواجه أطروحات اليمين عن الجزائر. وظهر مؤخرا في مناظرة حادة مع السفير الفرنسي السابق في الجزائر اكزافيي دريونكور الذي يدعو لمراجعة علاقات فرنسا مع الجزائر وإلغاء اتفاقية التنقل والهجرة لسنة 1968، واصفا إياه بأنه يحمل حقدا على الجزائر ويغذي أفكار اليمين المتطرف.

ويحضر هذا السياسي والإعلامي الذي ينحدر من مارسيليا باستمرار في الجزائر، حيث يشارك في برنامج على القناة الجزائرية الدولية كما يظهر من حين لآخر في برامج على الإذاعة الجزائرية. كما يشارك على قناة سي نيوز الفرنسية كمحلل. وواجه مؤخرا هجوما بسبب إدانته لإسرائيل بعد عدوانها على غزة.