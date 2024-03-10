سياسي فلسطيني يوبّخ محاميا أمريكيا يدافع عن جرائم إسرائيل: “اخرس ودعني أكمل حديثي”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:
وبّخ السياسي البارز، ورئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، المحاميَ الأمريكي، آلان ديرشوفيتز، الذي يدافع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي لقاء جمعهما عبر برنامج الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، وجّه البرغوثي، نقدا حادا لديرشوفيتز الذي يبرر قتل 12 ألف طفل فلسطيني من بين 30 ألف مدني في غزة أغلبهم من النساء الأطفال، بدعوى أن حركة حماس قتلت أطفالا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال هجومها على مستوطنات في الأراضي المحتلة.
وحاول ديرشوفيتز مقاطعة البرغوثي، خلال حديثه، فما كان من السياسي الفلسطيني، إلا أن طلب منه أن “يخرس” لكي يتمكن من إكمال حديثه.
ورفض البرغوثي ادعاءات المحامي الأمريكي بأن المقاومة تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، مؤكداً حق الفلسطينيين في النضال من أجل حريتهم المشروعة.
هنا تسمعون الرواية الرسمية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي في حلقة تأديبية للمدافعين عن الارهابيين الصهاينة..
بعد اليوم أكاذيبكم لن تمرر.. pic.twitter.com/7V6OuQNZNT
— أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 8, 2024
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين في فضح جرائم بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة التي سرقت أرض فلسطين و سلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين ثم جاء الأمريكان منذ 1948 لدعم عصابة الشرذمة الصهيونية التي تقتل وتشرد الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸😃👍
مثقف عضوي من الطراز النادر
عبر بشكل مميز عن نبض الشارع الفلسطيني.
ما يقوم به من نسف للرواية الصهيونية لا يقل أهمية عما تنجزه المقاومة على ميدان المعركة.
كل الاحترام والتقدير للدكتور البرغوثي.
يجب أن يكون رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي ، رئيساً لدولة فلسطين !
فلسطين بحاجة لهكذا شرفاء معتدلين لتمثيلها بالعالم !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
مصطفى البرغوثي هو من يستحق أن يكون مكان عباس يا ناس 🇵🇸😃👍🚀🔥🚀
تحية الى السيد مصطفى البرغوثي الذي يتحدث بلغة منطقية و اخلاق عالية ، اما المخامي الامربكي النازي الصهيوني الذي يدافع عن إسرائيل فهو ليس الا عبد للدعاية الصهيونية
يجب الاستثمار في العسكري وتطويره بكل قوة وبكل الامكانيات هؤلاء وحوش همج نازيين
عندما تزأر اسود فلسطين
يهتز اعلام الصهاينة في كل الساحات والاماكن