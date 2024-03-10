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سياسي فلسطيني يوبّخ محاميا أمريكيا يدافع عن جرائم إسرائيل: “اخرس ودعني أكمل حديثي”- (فيديو)

10 - مارس - 2024

مصطفى البرغوثي

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لندن- “القدس العربي”:

وبّخ السياسي البارز، ورئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، المحاميَ الأمريكي، آلان ديرشوفيتز، الذي يدافع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفي لقاء جمعهما عبر برنامج الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، وجّه البرغوثي، نقدا حادا لديرشوفيتز الذي يبرر قتل 12 ألف طفل فلسطيني من بين 30 ألف مدني في غزة أغلبهم من النساء الأطفال، بدعوى أن حركة حماس قتلت أطفالا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال هجومها على مستوطنات في الأراضي المحتلة.

وحاول ديرشوفيتز مقاطعة البرغوثي، خلال حديثه، فما كان من السياسي الفلسطيني، إلا أن طلب منه أن “يخرس” لكي يتمكن من إكمال حديثه.

ورفض البرغوثي ادعاءات المحامي الأمريكي بأن المقاومة تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، مؤكداً حق الفلسطينيين في النضال من أجل حريتهم المشروعة.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 10, 2024 الساعة 9:58 ص

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين في فضح جرائم بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة التي سرقت أرض فلسطين و سلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين ثم جاء الأمريكان منذ 1948 لدعم عصابة الشرذمة الصهيونية التي تقتل وتشرد الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸😃👍

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  2. يقول رمضان الجزائري:
    مارس 10, 2024 الساعة 11:03 ص

    مثقف عضوي من الطراز النادر
    عبر بشكل مميز عن نبض الشارع الفلسطيني.
    ما يقوم به من نسف للرواية الصهيونية لا يقل أهمية عما تنجزه المقاومة على ميدان المعركة.
    كل الاحترام والتقدير للدكتور البرغوثي.

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  3. يقول الكروي داود النرويج:
    مارس 10, 2024 الساعة 11:09 ص

    يجب أن يكون رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي ، رئيساً لدولة فلسطين !
    فلسطين بحاجة لهكذا شرفاء معتدلين لتمثيلها بالعالم !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  4. يقول فصل الخطاب:
    مارس 10, 2024 الساعة 11:25 ص

    مصطفى البرغوثي هو من يستحق أن يكون مكان عباس يا ناس 🇵🇸😃👍🚀🔥🚀

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  5. يقول ساري الفجر:
    مارس 10, 2024 الساعة 11:28 ص

    تحية الى السيد مصطفى البرغوثي الذي يتحدث بلغة منطقية و اخلاق عالية ، اما المخامي الامربكي النازي الصهيوني الذي يدافع عن إسرائيل فهو ليس الا عبد للدعاية الصهيونية

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  6. يقول Youness:
    مارس 10, 2024 الساعة 1:20 م

    يجب الاستثمار في العسكري وتطويره بكل قوة وبكل الامكانيات هؤلاء وحوش همج نازيين

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  7. يقول حنظلة الفلسطيني:
    مارس 10, 2024 الساعة 2:19 م

    عندما تزأر اسود فلسطين
    يهتز اعلام الصهاينة في كل الساحات والاماكن

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