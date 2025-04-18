سياسي مغربي بارز ينفي السطو على فيلا في قضية “اسكوبار الصحراء”

الدار البيضاء: أكد السياسي والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم سعيد الناصري أنه اشترى بشكل قانوني فيلا يتهمه مهرب المخدرات الملقب “باسكوبار الصحراء” بالسطو عليها، خلال محاكمته الجمعة في قضية اتجار دولي في المخدرات.

يحاكم كل من الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما عضوان بارزان سابقان في حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية)، في هذه القضية باتهامات عدة أبرزها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، والتزوير”.

وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية تهريب مخدرات، وهما موقوفان منذ أواخر العام 2023.

تفجرت القضية بعد شكوى تقدم بها المواطن المالي المسجون في المغرب الحاج أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات من المغرب إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الصحراوي عبر الجزائر، منذ العام 2013.

كما يتهم بن إبراهيم، الذي تلقبه وسائل إعلام “باسكوبار الصحراء”، الناصري بالسطو على فيلا يقول إنها تعود له في حي راق بالدار البيضاء، وفق ما أوضح أحد محامي هذا الأخير أشرف منصور جدوي.

وحاول الناصري أثناء مثوله الجمعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء إقناع المحكمة بأنه اشترى تلك الفيلا بشكل قانوني العام 2019، من خلال شركة عقارية أسسها العام 2017.

وأدلى بوثائق وشهادات “لنفي الادعاءات الكاذبة في حقي”، كما أكد للمحكمة.

يلاحق 25 متهما في المجموع في هذه القضية، بينهم 20 موقوفا، استجوبهم القاضي حتى الآن باستثناء بعيوي، وأنكروا التهم الموجهة إليهم.

أما بن إبراهيم فيقضي حكما بالسجن عشرة أعوام لإدانته في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية حجز الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015.

وكان موجودا حينها في موريتانيا قبل أن يعود إلى المغرب في 2019، فتم توقيفه تنفيذا لهذا الحكم.

(أ ف ب)