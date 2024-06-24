سياسي يميني متطرف يعود إلى قفص الاتهام في ألمانيا بسبب شعار من الحقبة النازية

برلين: من المقرر أن يمثل سياسي بارز من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي أمام المحكمة، اليوم الإثنين، بعد أن استخدم شعاراً محظوراً يعود إلى الحقبة النازية.

وتبدأ صباح اليوم محاكمة الرئيس الإقليمي للحزب في ولاية تورينجين الألمانية، بيورن هوكه، لاستخدامه شعار كتيبة العاصفة النازية “كل شيء من أجل ألمانيا” أمام محكمة مدينة هاله في ولاية سكسونيا-أنهالت.

يذكر أن كتيبة العاصفة هي منظمة قتالية شبه عسكرية تابعة للحزب النازي الألماني.

وبحسب بيانات الادعاء العام، نطق هوكه أول كلمتين من شعار “كل شيء من أجل ألمانيا” كمتحدث في فعالية لـ “حزب البديل من أجل ألمانيا” في بلدة جيرا بولاية تورينجن، في كانون الأول/ديسمبر 2023، واستخدم إيماءات لتشجيع الجمهور على ترديد الكلمة الثالثة من الشعار.

ويرى الادعاء العام أن المتهم والجمهور يعلمون أنه شعار نازي محظور.

ويواجه هوكه اتهامات باستخدام رموز منظمة غير دستورية وإرهابية.

ووفقا لمحكمة هاله الإقليمية، نفى المتهم أن يكون سلوكه يقع تحت طائلة القانون.

وفي 14 أيار/مايو الماضي، حكمت المحكمة الإقليمية في هاله بالفعل على هوكه بغرامة يبلغ إجماليها 13 ألف يورو لاستخدامه رموزاً تشير إلى منظمة إرهابية وغير دستورية. ويتعلق ذلك بخطاب ألقاه هوكه في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في مدينة ميرسبورج بولاية سكسونيا-أنهالت في أيار/مايو 2021، والذي ردّد في ختامه نفس الشعار.

وهذا الحكم ليس نهائياً. وقدم فريق دفاع هوكه استئنافاً بشأنه.

ويقوم “حزب البديل من أجل ألمانيا” بحملة لثلاثة انتخابات مقبلة لبرلمانات إقليمية بولايتي تورينجن وسكسونيا في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل وولاية براندنبورج في 22 من نفس الشهر.

يذكر أن شعبية “حزب البديل من أجل ألمانيا” تشهد ارتفاعاً في استطلاعات الرأي، في الآونة الأخيرة.

(د ب أ)