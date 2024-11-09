سيتي يخسر للمباراة الرابعة تواليا في كل المسابقات بالهزيمة أمام برايتون

برايتون- إنكلترا: استمرت معاناة مانشستر سيتي بخسارة مفاجئة 2-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بفضل هدفين متأخرين سجلهما البديلان جواو بيدرو ومات أورايلي ليتجرع سيتي الخسارة الرابعة تواليا في جميع المسابقات. وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها المدرب بيب غوارديولا أربع مباريات متتالية في مسيرته التدريبية اللامعة.

وبقي سيتي في المركز الثاني بالدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين خلف ليفربول الذي لعب عشر مباريات. وصعد برايتون إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

(رويترز)