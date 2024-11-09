رياضة | كرة قدم عالمية

سيتي يخسر للمباراة الرابعة تواليا في كل المسابقات بالهزيمة أمام برايتون

9 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

برايتون- إنكلترا: استمرت معاناة مانشستر سيتي بخسارة مفاجئة 2-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بفضل هدفين متأخرين سجلهما البديلان جواو بيدرو ومات أورايلي ليتجرع سيتي الخسارة الرابعة تواليا في جميع المسابقات. وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها المدرب بيب غوارديولا أربع مباريات متتالية في مسيرته التدريبية اللامعة.
وبقي سيتي في المركز الثاني بالدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين خلف ليفربول الذي لعب عشر مباريات. وصعد برايتون إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إصابة 47 شخصا جراء صدم سيارة محتفلين بفوز ليفربول في الدوري الإنكليزي
منذ 23 ساعة
محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي للمرة الثانية
24 - مايو - 2025
5 فرق تتنافس على 3 مقاعد بدوري الأبطال في ختام الدوري الإنكليزي
24 - مايو - 2025
برايتون يهزم ليفربول في الدقائق الأخيرة بالدوري الإنكليزي
19 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية