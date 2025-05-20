سيتي يصعد للمركز الثالث بفوزه 3-1 على بورنموث في آخر مباراة لدي بروين على أرضه

مانشستر (إنكلترا): منح مانشستر سيتي لاعبه كيفن دي بروين الفوز في ظهوره الأخير على استاد الاتحاد، حيث سجّل عمر مرموش وبرناردو سيلفا ونيكو غونزاليس في الفوز 3-1 على بورنموث في الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الثلاثاء ليصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويملك مانشستر سيتي 68 نقطة مع تبقي مباراة واحدة، متقدما بنقطتين على نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا في صراع محموم على إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماتيو كوفاتشيتش لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 67، ثم طرد لويس كوك لاعب الضيوف في الدقيقة 73.

وسجّل مرموش هدف التقدم في الدقيقة 14 عندما انطلق للأمام قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة 30 ياردة استقرت في الزاوية العليا اليسرى للمرمى.

وضاعف سيلفا تقدم فريقه في الدقيقة 38 عندما مرر إيلكاي غوندوغان الكرة إلى البرتغالي الذي سددها في المرمى باتجاه القائم القريب. وسجل غونزاليس في الدقيقة 89 بعد انطلاقة من العمق قبل أن يسدد بقوة في مرمى الحارس كيبا أريزابالاغا.

وسجّل دانييل جيبيسون هدفا لصالح بورنموث قبل ثوان من صفارة النهاية.

لكن الأمسية كانت من نصيب القائد دي بروين، الذي خاض مباراة أخيرة مشحونة بالعواطف على استاد الاتحاد بعد مسيرة رائعة استمرت عشر سنوات مع مانشستر سيتي.

لكن البلجيكي أهدر فرصة خطيرة في الشوط الأول، حيث تلقى تمريرة عرضية من مرموش ليسددها وترتطم بالعارضة من مسافة قريبة ثم أمسك برأسه في حالة من عدم التصديق.

وعانق دي بروين زملاءه في الفريق عند استبداله في الدقيقة 69 وسط تصفيق حار من الجمهور. أما لاعب الوسط رودري، فشارك لأول مرة منذ ثمانية أشهر كبديل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

(رويترز)