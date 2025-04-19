سيتي يضرب إيفرتون بهدفين متأخرين

ليفربول-إنكلترا: قطع مانشستر سيتي خطوة أخرى نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بعدما سجل نيكو أوريلي وماتيو كوفاتشيتش هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة ليقودا الفريق للفوز 2-صفر على مضيفه إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز باستاد جوديسون بارك اليوم السبت.

تقدم مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 33 مباراة متقدما بأربع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس وأستون فيلا السابع لكنه لعب مباراة أكثر.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سجل أوريلي الهدف الأول من مسافة أربعة أمتار بعد أن استقبل تمريرة عرضية منخفضة من ماتيوس نونيز قبل أن يضيف كوفاتشيتش الهدف الثاني من على حافة منطقة الجزاء ليؤكد الفوز.

واجه مانشستر سيتي صعوبات لمدة 85 دقيقة إذ عانى من أجل صناعة فرص واضحة فيما سدد جيمس تاركوفسكي في القائم برأسه من ركلة ركنية في الشوط الأول لصالح إيفرتون الذي يبقى في المركز 13 برصيد 38 نقطة من 33 مباراة.

(رويترز)