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سيتي ينتفض ويفوز 3-1 على وست هام ويحافظ على العلامة الكاملة

منذ 34 دقيقة

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لندن: سجل جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا وإرلينغ هالاند في الشوط الثاني ليتعافى مانشستر سيتي من تأخره بهدف ويفوز 3-1 على وست هام يونايتد ويستعيد تصدره للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكان ليفربول قد تصدر الدوري بشكل مؤقت بعد الانتصار 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز، لكن سيتي تألق في الشوط الثاني وحصد النقاط الثلاث ليستعيد القمة سريعا.

وبعد التعرض لضغط كبير، تقدم وست هام بهدف في الدقيقة 36 بعدما أرسل فلاديمير سوفال كرة عرضية قابلها جيمس وارد-براوس بضربة رأس داخل الشباك.

وأدرك دوكو التعادل بعد 43 ثانية من بداية الشوط الثاني، ثم سجل سيلفا من مدى قريب وهالاند في الدقيقتين 76 و86 على الترتيب، ليحافظ سيتي على العلامة الكاملة ويصبح رصيده 15 نقطة على القمة.

(رويترز)

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