سيتي يهزم كوبنهاغن 3-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال

كوبنهاغن: فاز مانشستر سيتي 3-1 على كوبنهاغن في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل فيل فودن هدفا متأخرا اليوم الثلاثاء.

في مواجهة فريق لا يزال في فترة التوقف الشتوي، هيمن سيتي على مجريات المباراة في بدايتها وتقدم في الدقيقة العاشرة عندما سجل كيفن دي بروين من لمسة أولى رائعة.

واستمر ضغط سيتي إلى أن أصيب جاك جريليش ما أثر سلبا على أداء سيتي لفترة وجيزة وأرغم المدرب بيب جوارديولا على الدفع بجيريمي دوكو بدلا منه.

وصعق صاحب الضيافة منافسه في الدقيقة 34 بهدف سجله ماجنوس ماتسون في مباراته الأولى مع كوبنهاغن الذي انضم إلى صفوفه في مطلع الشهر الجاري من نيميخن.

ووصلت تمريرة غير متقنة من إدرسون حارس مرمى سيتي إلى محمد اليونسي الذي أطلق تسديدة ارتدت إلى ماتسون الذي وضعها في الشباك ببراعة ليثير احتفالات صاخبة بين المشجعين.

ولسوء الحظ لم تدم هذه الاحتفالات طويلا إذ تأخر فريقها قبل نهاية الشوط الأول بعد ضغط متواصل من دي بروين وصلت على إثره الكرة إلى برناردو سيلفا الذي أسكنها الشباك بقدمه اليسرى.

وصمد دفاع كوبنهاجن حتى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عندما سدد فودن كرة إلى داخل الشباك ليحسم الفوز رقم 11 على التوالي للفريق الإنكليزي قبل مواجهة الإياب المقررة في السادس من الشهر المقبل.

(رويترز)