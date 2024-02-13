رياضة | كرة قدم عالمية

سيتي يهزم كوبنهاغن 3-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال

13 - فبراير - 2024

حجم الخط
0

كوبنهاغن:  فاز مانشستر سيتي 3-1 على كوبنهاغن في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل فيل فودن هدفا متأخرا اليوم الثلاثاء.

في مواجهة فريق لا يزال في فترة التوقف الشتوي، هيمن سيتي على مجريات المباراة في بدايتها وتقدم في الدقيقة العاشرة عندما سجل كيفن دي بروين من لمسة أولى رائعة.

واستمر ضغط سيتي إلى أن أصيب جاك جريليش ما أثر سلبا على أداء سيتي لفترة وجيزة وأرغم المدرب بيب جوارديولا على الدفع بجيريمي دوكو بدلا منه.

وصعق صاحب الضيافة منافسه في الدقيقة 34 بهدف سجله ماجنوس ماتسون في مباراته الأولى مع كوبنهاغن الذي انضم إلى صفوفه في مطلع الشهر الجاري من نيميخن.

ووصلت تمريرة غير متقنة من إدرسون حارس مرمى سيتي إلى محمد اليونسي الذي أطلق تسديدة ارتدت إلى ماتسون الذي وضعها في الشباك ببراعة ليثير احتفالات صاخبة بين المشجعين.

ولسوء الحظ لم تدم هذه الاحتفالات طويلا إذ تأخر فريقها قبل نهاية الشوط الأول بعد ضغط متواصل من دي بروين وصلت على إثره الكرة إلى برناردو سيلفا الذي أسكنها الشباك بقدمه اليسرى.

وصمد دفاع كوبنهاجن حتى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عندما سدد فودن كرة إلى داخل الشباك ليحسم الفوز رقم 11 على التوالي للفريق الإنكليزي قبل مواجهة الإياب المقررة في السادس من الشهر المقبل.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

غوارديولا يرفض الحديث عن العودة للصدارة في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنكليزي
9 - فبراير - 2024
كلوب: ليفربول مطالب بالفوز في كل مبارياته بالدوري الإنكليزي بسبب مانشستر سيتي
3 - فبراير - 2024
مانشستر سيتي يستعيد وصافة الدوري الإنكليزي بثلاثية في بيرنلي
31 - يناير - 2024
هالاند يشارك مع سيتي أمام بيرنلي بعد تعافيه من إصابة بالقدم
30 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية