سيجورنيه بكينيا ورواندا وكوت ديفوار في أول زيارة لإفريقيا منذ توليه حقيبة الدبلوماسية الفرنسية

باريس- “القدس العربي”:

يقوم وزير الخارجية الفرنسي استيفان سيحورنيه اعتباراً من هذا السبت بزيارة إلى كل من كينيا ورواندا وكوت ديفوار، هي الأولى له إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، منذ توليه حقيبة الدبلوماسية، حيث يعتزم التأكيد من جديد على أن القارة الأفريقية تظل إحدى أولويات فرنسا، التي يواجه نفوذها في هذه القارة انتكاسات دبلوماسية متتالية في السنوات الأخيرة، وسط تصاعد فيه حرب النفوذ بين الغربيين والروس.

محطته الأولى نيروبي، حيث سيتباحث مع الرئيس الكيني ويليام روتو، كما سيلتقي بطلبة كينيين. تقول مصادر دبلوماسية إن هذه الزيارة في ظل الديناميكية بين البلدين التي “تعزّزت” مُنذ الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كينيا في عام 2019، والتي أعقبتها زيارتين للرئيس الكيني ويليام روتو لباريس منذ انتخابه عام 2022.

هذه الديناميكية يمكن ملاحظتها بشكل خاص فيما يتعلق بالقضايا البيئية، حيث تسعى باريس ونيروبي إلى فرض ضريبة دولية لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع تغير المناخ. ومن المتوقع أيضًا صدور إعلان مشترك هذا السبت من شأنه أن يدعو إلى مزيد من التمويل للمناخ، بحسب ما ذكرت إذاعة فرنسا الدّولية.

مراقبون يرون أن اختيار كينيا كمحطة أولى، لهذه الجولة الأولى لوزير الخارجية الفرنسي الجديد في أفريقيا جنوب الصحراء، يَعكس أيضا رغبة فرنسا في إظهار أن العلاقة مع أفريقيا لا تتوقف عند القضايا الأمنية. بالإضافة إلى قضايا البيئة والمناخ، سيكون الجانب ُ الاقتصادي حاضراً بقوة خلال هذه الزيارة، حيث تُعد فرنسا المستثمر الخامس في كينيا، مع حضور حوالي 140 شركة فرنسية في هذا البلد، توظف أكثر من 30 ألف شخص.

كما تعتبر فرنسا أن كينيا شريك دبلوماسي نشط في المنطقة، ولاسيما في السودان، حيث تستضيف باريس في 15 أبريل المقبل مؤتمرا إنسانيا دوليا حول الحرب المستمرة فيه منذ نحو عام.

بعد نيروبي، سيتوجه رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى كيغالي، المحطة الثانية في زيارته، والتي تبدو أكبرها رهانات. فعلى الورق، تُعَد رواندا واحدة من النجاحات الدبلوماسية القليلة التي تُحسب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مُنذ وصوله إلى السلطة عام 2017، حيث تمكن عام 2021 من بدء المصالحة بين البلدين بعد 25 عامًا من القطيعة، من خلال اعترافه في خطاب تاريخي ألقاه في ذكرى الإبادة الجماعية التي قام بها جيزوزي توتسي بـ”مسؤوليات” فرنسا في مقتل ما لا يقل عن 800 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر عام 1994.

خلال هذه الزيارة سيمثل ستيفان سيحورينه فرنسا في مراسم تخليد الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية الرواندية، والتي ستقام هذا الأحد. غير أن زيارته تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين رواندا والأوروبيين، بما في ذلك فرنسا، في الأشهر الأخيرة، توتراً بسبب دعم كيغالي لحركة 23 مارس (M23)، وهي حركة تمرد نشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أما الكوت ديفوار، المحطة الثلاثة لرئيس الدبلوماسية الفرنسية ستيفان سيجورنيه في جولته الأفريقية هذه، فيبدو- وفق صحيفة “لوموند”- أن رئيسها آلان واتارا هو آخر شريك مهم لباريس في منطقة غرب أفريقيا التي تشهد عملية إعادة هيكلة كاملة، لا تصب في مصلحة فرنسا؛ في ظل القطيعة بينها مع حكام مالي وبوركينا فاسو والنيجر الجدد، والذين باتوا أقرب إلى موسكو. في بداية شهر إبريل/ نيسان الجاري، أدى وصول باسيرو ديوماي فاي إلى السلطة في السنغال، وهو مناصر للوحدة الأفريقية وينتهج سياسة “القطيعة” إلى تعزيز الشكوك حول مستقبل فرنسا في المنطقة.