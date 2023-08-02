سيدة أردنية تنتحل صفة لواء في الجيش العربي وتفحط بمركبة

“القدس العربي”: ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية الثلاثاء، القبض على سيدة خمسينية ترتدي الزي العسكري برتبة لواء أثناء قيامها بالتفحيط بمركبة في مجمع الأغوار القديم بمحافظة إربد، شمالي العاصمة عمان.

وبحسب ما ذكرته المواقع الإخبارية المحلية، فإنه أثناء قيام دورية نجدة بالوظيفة الرسمية، تم الإبلاغ عن وجود مركبة تقوم بالتفحيط داخل مجمع الأغوار القديم.

وعند ضبط المركبة، تبين أن بداخلها سيدة ترتدي الزي العسكري برتبة لواء في الجيش العربي، وعند التدقيق اتضح أنها مدنية وليست عسكرية. وتم تسليم المركبة والسيدة إلى المركز الأمني وفتح تحقيق بالحادثة لاتخاذ الإجراء اللازم.