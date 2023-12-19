سيدة أمريكية تقرأ آية من سورة النساء وتعتذر لما تفعله حكومتها في حق الشعب الفلسطيني- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لسيدة أمريكية وهي تقرأ الآية “56” من سورة النساء، وتؤكد بأنها تفهم هذه الآية الآن وتعتذر لما تفعله حكومتها في حق شعب فلسطين.

وقالت السيدة: “هذه الآية أذهلتني لقوّتها. لو كنت قرأت هذه الآية 56 من سورة النساء قبل 6 أشهر، لكان رد فعلي مختلفا. لكن بعد ما حدث مع الفلسطينيين، أنا أفهمها”.

وأضافت “رأيت لاحقا ما يحدث للفلسطينيين والرعب الذي ينزل بهم على يد إسرائيل وعلى يد حكومتي التي تدفع ثمن القنابل وتزودها بمليارات الدولارات وأدركت أن هذه العقوبة لا بأس بها بالنسبة لي”.

وتابعت “قبل 6 أشهر كنت أعتقد أنني سأخبركم رغم أن عمري 53 عاما كنت سأقول أعتقد حقا أن كل شخص هو شخص خير في أعماقه وجميع الناس يستحقون الصفح عن أفعالهم الماضية، لكن في هذه المرحلة لا”.

وفي نهاية الفيديو، أكدت السيدة الأمريكية أنها تفهم جيدا هذه الآية الآن، معتذرة لما تفعله حكومتها المتواطئة في حق شعب فلسطين.