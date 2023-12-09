سيدة أوكرانيا الأولى تحذر من “خطر مميت” حال توقف دعم الغرب لكييف

لندن: قالت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا إن بلادها سوف تواجه “خطرا مميتا” حال تراجع الغرب عن تقديم الدعم المالي للتصدي للقوات الروسية.
وقالت زيلينسكا إن الشعب في بلادها سوف يُترك للموت حال سأم العالم تقديم المساعدات، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في وقت تضغط فيه بريطانيا على الجمهوريين بأمريكا للموافقة على إرسال مساعدات لكييف.
وخلال زيارة دبلوماسية للولايات المتحدة، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الجمهوريين هناك من أن التوقف عن تقديم دعم مالي جديد سوف يكون “هدية عيد الميلاد” (الكريسماس) للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا).
وعرف الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الجاري مشروع قانون رئيسي كان من شأنه أن يوفر مزيدا من التمويل، بالمليارات للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.
ويتصاعد قلق الحلفاء في الغرب إزاء الدعم بالغ الأهمية لأوكرانيا كي تواصل التصدي للغزو الروسي، وسط إمكانية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وفي معرض حديث لبرنامج صنداي السياسي على شبكة “بي بي سي” قالت زيلينسكا “نحن نحتاج حقا للمساعدة. وبكلمات بسيطة لا يمكننا أن نسأم من هذا الوضع، لأنه إذا سأمنا سنموت”.
وأضافت: “وببساطة، إذا سأم العالم، فسوف يتركنا نموت”.
(د ب أ)
لو يعرف الشعب الاوكراني مصلحته ويطرد هذه الاراجوزة وزوجها من البلاد
اوكرانيا كانت افضل وبخير قبل ان يصبح زيلينسكي لعبة بيد امريكا والغرب
افلست الدول ولازال هو وزوجته يطلبون المزيد
رفعوا اسعار العالم بحربهم المجنونة
الله ينتقم منكم
الأمريكان لهم أولوية الدعم “المالي والعسكري والدبلوماسي لإسرائيل “دركم في الشرق الأوسط وراعي مصالحهم وخسارة هذه الكيان الاستيطاني يعني ضياع مصالهم ،أما التقليل من الدعم الأمريكي حاليا الأوكرانية مرده أن أن كيف لا تشكل إلى الغرب والولايات المتحدة إلا مصلحة جيواستراتبجية خلافا للشرق الأوسط الغني لسوق المنتوجات الأمريكية وغنية رمالهب الآبار النفط والغاز ولهذا يحمي بكل ما أوتي هذا الكيان..