سيدة فلسطينية تدفن حفيدها الشهيد في قبر مؤقت داخل منزلها

غزة: تجلس الفلسطينية مريم أبو عبيد (65 عاما) وحفيدها مجدي (19 عاما) بالقرب من قبر شقيقه خالد المؤقت في منزلهما بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

كان خالد يطعم الحمام على سطح منزلهم عندما قُتل برصاص قناص في 21 ديسمبر 2024 وسط حصار إسرائيلي للمنطقة، مما أجبر الأسرة والجيران على حفر قبره في المنزل، حيث لا يزال موجودا، كما قالت الأسرة.