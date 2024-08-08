سيدة فلسطينية تدفن حفيدها الشهيد في قبر مؤقت داخل منزلها

غزة: تجلس الفلسطينية مريم أبو عبيد (65 عاما) وحفيدها مجدي (19 عاما) بالقرب من قبر شقيقه خالد المؤقت في منزلهما بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
كان خالد يطعم الحمام على سطح منزلهم عندما قُتل برصاص قناص في 21 ديسمبر 2024 وسط حصار إسرائيلي للمنطقة، مما أجبر الأسرة والجيران على حفر قبره في المنزل، حيث لا يزال موجودا، كما قالت الأسرة.
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم طيور الجنة أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😔🤲
بؤس و نضرة هاته السيدة الكريمة فيها جميع ما في هاته الدنيا من تعاسة سببها محور الشر : الولايات الغير متحدة و أوروبا و الصهاينة ……!