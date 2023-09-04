سيرخيو راموس يعود إلى إشبيلية بعد رحلة احترافية استغرقت 18 عاما

مدريد: أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الاثنين رسميا عودة المدافع المخضرم سيرخيو راموس إلى النادي الذي صنع اسمه من خلاله.

وتعاقد إشبيلية مع راموس 37/ عاما/ في صفقة انتقال حر ولمدة موسم واحد، ليعود إلى النادي الإسباني بعد 18 عاما من رحيله.

وأوضح أشبيلية عبر حسابه الرسمي على شبكة “فيسبوك” للتواصل الإجتماعي أن راموس سيرتدي القميص رقم 5 مع الفريق الأندلسي.

ويعول إشبيلية على راموس في إنقاذ موسمه الكارثي والذي شهد خسارته في أول ثلاث مباريات له ليتذيل جدول ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط.

وأصبح راموس لاعبا حرا بعد رحيله هذا الصيف عن باريس سان جيرمان الفرنسي عقب مشاركته في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهما ستة أهداف.

وانضم راموس لسان جيرمان قادما من ريال مدريد في عام 2021، ولكن بعد نجاحه الكبير مع الريال، لم يستطع راموس قيادة الفريق الفرنسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأول في تاريخه.

وكان راموس قد انضم إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف عام 2005، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” رفض راموس عرضا من مانشستر يونايتد الإنكليزي كما رفض عرضا آخر من اتحاد جدة السعودي، مفضلا العودة للنادي الذي شهد مهد مسيرته الاحترافية.

(د ب أ)