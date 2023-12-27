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سيرين عبد النور حزينة على استشهاد عازفة الكمان.. وشريف يتضرّع لينتصر الفلسطينيون- (تدوينة)

منذ 27 دقيقة

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

لم تخل لقاءات الميلاد والريسيتالات الدينية من وقفة تضامنية مع أهالي غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني بل حضرت في الصلوات، ولم تغب الحرب المستمرة على غزة عن تغريدات الفنانين في هذا العيد.

وفي هذا الإطار، أعادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور نشر تغريدة حول استشهاد الفتاة الفلسطينية لبنى عليان ابنة الـ14 عاماً مع 50 شخصاً من عائلتها في النصيرات وسط قطاع غزة. وأرفقت سيرين مشاركتها بتعليق ورد فيه “بتلبقلها السماء أكثر من الأرض”.

وجاء في التغريدة المرفقة بصورة لبنى أنها “فتاة مميزة مليئة بالشغف تحب الحياة وشغوفة بعزف الكمان وتحلم أن تكون أفضل عازفي الكمان حول العالم”.

أما النجم اللبناني معين شريف فسأل عن العالم الإنساني نظراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وكتب على منصة “إكس”: “ميلاد مجيد على العالم الإنساني. وفي هذه الليلة المجيدة نتضرع لله بشفاعة نبيّه وكلمته عيسى المسيح وأمه سيدة الطهارة مريم بأن يمنّ على الفلسطينيين بالنصر والفرج القريب يا رب العالمين”.

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