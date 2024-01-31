سيرين عبد النور غاضبة من وحشية مستوطنين إسرائيليين في تعذيب طفل فلسطيني- (صورة)

بيروت- “القدس العربي”:

استهجنت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، إقدام مستوطنين إسرائيليين من دون إنسانية ورحمة، على تعذيب أحد الأطفال الفلسطينيين، كما بدا في صورة صادمة نشرها عبر صفحته الدكتور جمال الملا، الذي انتقد هذا الإجرام بحق الطفولة والإنسانية، معتبراً إياه “عاراً على العالم الصامت”.

وهال هذا المشهد النجمة سيرين التي استشاطت غضباً، وأعادت نشر هذه الصورة الصادمة وتغريدة الملا مؤكدة أن “نقص الرجولة والإنسانية نهايتها عذاب أبدي”، وكتبت: “أطفال غزة الشهداء لهم حياة أبدية بإذن الله”.

نقص الرجولة والانسانية نهايتها عذاب ابدي.

اطفال غزة الشهداء لهم حياة ابدية بإذن الله. https://t.co/PaXt5YlPQA — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) January 31, 2024

وأيد المتابعون تضامن سيرين مع أطفال غزة الأبرياء الذين يدمون القلوب والعيون، وإعرابها باستمرار عن تعاطفها مع القضية الفلسطينية.

ورأت إحدى المتابعات أن “غزة خلت العالم يعرف الفنان الصح من الفنان الخطأ… عبوطة للصح كتير”، كما هاجمت أخرى هذا الإجرام بحق الطفولة وأبناء غزة كاتبة: “الله لا يوفقهم وينتقم من كل ظالم” ، وأسفت أخرى لهذا “الاعتداء اللانساني” بحق أبناء غزة، وناجت الله أن يكون معهم قائلة “يا حرام شو عم بيعملو فيين… يا رب كون معن”، وشجب متابع آخر الوحشية بقوله: “حسبي الله ونعم الوكيل فيهم … الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر … شو هالوحشية.. أهل غزة ربنا اسطفاهم لقربه وخلود في الجنان”.