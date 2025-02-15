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سيرين عبد النور ويوسف الخال ينضمان إلى هيفاء وهبي في “المشتبه الرابع”- (فيديو)

15 - فبراير - 2025

سيرين عبد النور تتوسط المنتج والكاتب مينا دكران والمخرج الأردني ليث الربايعة

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بيروت- “القدس العربي”:

تتوالى المفاجآت حول نجوم وأبطال مسلسل “المشتبه الرابع”، وهو “مشروع ضخم يحكي عن المستقبل”، حيث وقّعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على لعب دور بطولة في العمل ليضع الجميع في حالة تشويق وانتظار اللقاء القمّة الذي سيجمع بينها وبين الفنانة هيفا وهبي، التي سبق أن وقعت عقد مشاركتها بالمسلسل في شهر ديسمبر الماضي.

جاء ذلك، بعد أن ضجّت المواقع الإخبارية بخبر تعاقد شركة “بيروت للإنتاج الفني” مع منصة عالمية لإنتاج مسلسل المشتبه الرابع في مكاتبها بولاية لوس أنجلوس الأمريكية. وهو مسلسل سيتم تصويره بأحدث التقنيات وبمواصفات عالمية تتماشى مع أحداث دراما الأكشن والتشويق.

ولم تتوقف مفاجآت “بيروت برودكشن” هنا، فقد وقّع العقد أيضاً نجم لبناني سطع في عالم الدراما والفن هو يوسف الخال الذي انضم لعائلة المشتبه الرابع، كما أن هناك أسماء أخرى تعاقدت الشركة معها ستكشف في وقت لاحق.

جاء الإعلان الرسمي عن انضمام سيرين والخال خلال حفل أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الخميس الماضي، الذي تخلله عرض تيزر عن الشركة والإضاءة على حفل توقيع الفنانة هيفا وهبي، إضافة لأحاديث الصحافة مع المنتج والكاتب مينا دكران وأبطال العمل والمخرج الأردني ليث الربايعة.

وكان قد كشف مخرج العمل الربايعة، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”، أن عدداً كبيراً من فناني العالم العربي سيشاركون في بطولة المسلسل، والمفاجأة مشاركة ممثلين روس وأتراك أيضاً سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة عقب إتمام التعاقدات الرسمية معهم.

وسيقوم مسلسل “المشتبه الرابع”، وهو الأول من نوعه من حيث ضخامة الإنتاج وكتابة النص، بتوجيه عدة رسائل مهمة عن المستقبل، بحسب الربايعة، الذي أوضح أنه سيتم تصوير أحداث العمل بعدد من الدول الأوروبية وروسيا وشرق آسيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أيضا أن يعرض مع بداية منتصف هذا العام وعلى 3 مواسم متتالية، عبر إحدى المنصات العالمية بعد التعاقد مع الجهة الأجنبية.

الجدير ذكره أن التصوير سيبدأ خلال الأيام المقبلة بعد أن أشرفت الشركة على إتمام التحضيرات بين تركيا وعدد من البلدان التي تدور فيها أحداث القصة.

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