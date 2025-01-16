سيفرج عنهم بموجب اتفاق غزة.. أبرز معتقلي صفقة شاليط 

رام الله: ينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة “حماس” وإسرائيل على تبادل أسرى، وفي مرحلته الأولى تفرج إسرائيل عن أسرى سبق تحريرهم بموجب “صفقة شاليط” أو “وفاء الأحرار” عام 2011، قبل أن تعيد اعتقالهم بعد العام 2014.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيلي من القطاع، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

وبحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني، أعادت إسرائيل في العام 2014 اعتقال 48 فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار، بالإضافة إلى 4 بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكانت إسرائيل أفرجت عام 2011 عن 1027 أسيرا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ومن بين محرري صفقة “وفاء الأحرار” الذين أعيد اعتقالهم، 11 أسيرا اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، وهم:

نائل البرغوثي

البرغوثي (67 عاما) هو أبرز المعتقلين وعميد الأسرى الفلسطينيين، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقل أول مرة عام 1978، وقضى منها 34 عاما بشكلٍ متواصل”.

ووجهت المحكمة الإسرائيلية في حينه للبرغوثي تهمة تنفيذ عمليات مسلحة، وتنظيم خلايا للعمل ضد إسرائيل، والانتماء لحركة “فتح”.

وفي 22 فبراير/ شباط 2017، قضت محكمة إسرائيلية بإعادة الحكم السابق للبرغوثي، القاضي بسَجنه “مدى الحياة”.

وكان البرغوثي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأقدم أسير سياسي بالعالم يمضي أطول فترة اعتقال عرفها التاريخ في السجون الإسرائيلية.

ووجّه البرغوثي على مدار سنوات اعتقاله الماضية، العديد من الرسائل، منها: “محاولات الاحتلال قتل إنسانيتنا لن تزيدنا إلا إنسانية”، و”لو كان هناك عالم حرّ كما يدّعون، لما بقيت في الأسر حتى اليوم”.

علاء البازيان

اعتقل البازيان عام 1979 لأول مرة، وأفرج عنه عام 1985، ثم أعيد اعتقاله عام 1986، وحرّر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.

ولد بازيان في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، ودرس المرحلة الأساسية في المدرسة البكرية وفي دار الأيتام الإسلامية وفي الكلية الإبراهيمية في القدس المحتلة، وحصل على الثانوية العامة وهو في سجون الاحتلال.

انخرط في صفوف المقاومة في سبعينيات القرن العشرين، وانضم لحركة فتح عام 1977، ونشط في تنفيذ فعالياتها الوطنية، وفي العام ذاته أصبح جزءا من خلية فدائية تابعة لها سعت لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

أعاد بازيان الاتصال بحركة فتح بعد خروجه من سجون الاحتلال في عام 1985، وواصل العمل ضمن المجموعات الفدائية التابعة لها في القدس المحتلة إلى أن اعتقل مرة أخرى عام 1986.

وفي عام 1986، شكّل خلية للمقاومة قامت بعدة عمليات منها قتل مستوطنة إسرائيلية في مكتبها بشارع نابلس في القدس المحتلة في أبريل/نيسان من العام ذاته.

في أبريل/ نيسان 1979، انفجرت عبوة ناسفة في بازيان وأدت إلى فقدانه البصر، واستئصال جزء من كبده وإصابته في قدمه، ثم اعتقل ونقل إلى مستشفى “هداسا عين كارم”، وحكم بالسَجن 5 سنوات، خُفّض لاحقا لسنتين، لكنه اعتقل مجددا عام 1981، وحكمت عليه محاكم الاحتلال بالسجن 20 عاما.

أطلق سراحه مع 1150 أسيرا بموجب صفقة “النورس” لتبادل الأسرى التي قادتها الجبهة الشعبية- القيادة العامة، عام 1985، ثم اعتقل للمرة الثالثة في أبريل عام 1986، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبقي في سجون الاحتلال إلى أن أفرج عنه في صفقة “وفاء الأحرار”.

سامر المحروم

اعتقل المحروم عام 1986 في مدينة القدس المحتلة، بتهمة تنفيذ عملية فدائية قُتل فيها مستوطن، والانتماء للجبهة الشعبية، وحكم عليه بالسَجن المؤبد.

أفرج عن المحروم وهو ابن مدينة جنين شمال الضفة الغربية بموجب صفقة 2011، وأعيد اعتقاله في العام 2014، ويعد أحد كتّاب الرواية في السجون الإسرائيلية.

ناصر عبد ربه

يعد عبد ربه عميد الأسرى المقدسيين، ولد عام 1967، واعتقل عام 1988 وهو في العشرين من عمره.

وجهت السلطات الإسرائيلية لعبد ربه تهمة المشاركة بالمظاهرات، وحرق سيارات، وحرق أعلام، وحكم عليه لمدة 3 سنوات.

وقبل شهرين من انتهاء فترة محكوميته والإفراج عنه، قُتِل عميل كان موجودا معه في سجن شطّة الإسرائيلي، وحينها كان ناصر أصغر المعتقلين، فتحمل قضية قتل العميل وحده ليصدر حكم بحقه يقضي بسجنه مدى الحياة.

جمال أبو صالح

أبو صالح أسير مقدسي ولد في القدس عام 1964، واعتقل من بيته في حي باب المغاربة عام 1988.

وُجّهت لأبو صالح عدة تهم بعد اعتقاله، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين ونصف، وأثناء وجوده في السجن وجهّت له إدارة السجن تهمة قتل عميل في السجن بمشاركة رفاقه بلال أبو حسين وأحمد عميرة، ليصدر بحقهم حكم يقضي بسجنهم مدى الحياة.

أفرج عن أبو صالح في صفقة عام 2011 ثم أعيد اعتقاله عام 2014.

نضال زلوم

اعتُقل لأول مرة عام 1989، حرر عام 2011 في صفقة شاليط، وأعيد اعتقاله عام 2014.

ولد زلوم بمدينة القدس المحتلة عام 1964، نال درجة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة بيرزيت عام 1987، وعمل مدرّسا في المدرسة الشرعية بمدينة البيرة.

انخرط زلوم في النضال الوطني في فترة شبابه المبكر، وشارك في الفعاليات الوطنية بما فيها المظاهرات وإلقاء الحجارة.

انضم لحركة الجهاد الإسلامي، ونفَّذ عملية طعن في شارع يافا في القدس في مايو/ أيار 1989 أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، وكانت من أوائل عمليات الطعن التي نُفِّذت في الانتفاضة الأولى.

وألَّف زلوم عددا من الكتب.

مجدي العجولي

العجولي المولود في بلدة قفين محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، من أوائل المشاركين في انتفاضة الحجارة، اعتقل للمرة الأولى عام 1988 لمدة 3 أشهر.

أعيد اعتقال العجولي عام 1989، وحكم عليه بالمؤبد وأفرج عنه عام 2011، واُعيد اعتقاله عام 2014.

عبد المنعم طعمة

طعمة (57 عاما) ولد في بلدة قفين شمال طولكرم، اعتُقل لأول مرة عام 1989، وحكم عليه بالسجن المؤبد.

حرّر بموجب صفقة العام 2011، وأعيد اعتقاله في 2014.

عايد خليل

هو ابن بلدة قفين شمال طولكرم، اعتقل عام 1989 وحكم عليه بالسجن المؤبد، واستمر اعتقاله حتى عام 2011، حيث أفرج عنه ضمن صفقة “وفاء الأحرار”.

أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2014، إلى جانب العشرات من رفاقه المحررين في الصفقة، كما أعاد بحقه الحكم بالمؤبد.

عدنان مراغة

مراغة من موالد 1971، في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس، اعتقل في 1990 وعمره 19 عاما، وحكم بالسجن المؤبد و18 شهرا.

وحرر عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014، وأعيد له الحكم بالسجن المؤبد.

طه الشخشير

اعتُقل الشخشير وهو ابن مدينة نابلس شمال الضفة لأول مرة عام 1992، ثم أعيد اعتقاله عام 1993 وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

حرر الشخشير عام 2011 بموجب صفقة “شاليط” أيضا، وأعيد اعتقاله عام 2014.

(الأناضول)