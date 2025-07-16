“سيفيرانس” و”بينغوين” يتصدران ترشيحات جوائز إيمي

لوس أنجلوس: حصد مسلسل الإثارة النفسي (سيفيرانس) من إنتاج أبل تي.في+، ومسلسل الجريمة الدرامي (ذا بينغوين) “البطريق” من إنتاج إتش.بي.أو أكبر عدد من الترشيحات لجوائز إيمي يوم الثلاثاء، ليتفوقا على (ذا ستوديو) و(ذا وايت لوتس) “اللوتس الأبيض” في المنافسة على أرفع جوائز الدراما التلفزيونية.

وحصل مسلسل (سيفيرانس) على 27 ترشيحا وينافس على جائزة أفضل عمل درامي إلى جانب مسلسلات (أندور)، من عالم (ستار وورز) “حرب النجوم”، و(ذا بيت) و(ذا وايت لوتس) وغيرها.

وحصل (ذا بينغوين) الذي تدور أحداثه في عالم دي.سي كوميكس، ويقوم ببطولته كولين فاريل على 24 ترشيحا، وسيتنافس على جائزة أفضل مسلسل قصير مع مسلسل (أدوليسينس) “مراهق العائلة” الناجح على نتفليكس، بالإضافة إلى مسلسلات أخرى.

وحصل المسلسل الكوميدي (ذا ستوديو)، الذي يُعرض على منصة أبل تي.في+ ويؤدي فيه سيث روجن دور مدير قليل الخبرة لاستوديو لإنتاج الأفلام، ومسلسل (ذا وايت لوتس) من إنتاج إتش.بي.أو، والذي يتناول جرائم القتل والسرقة في منتجع فاخر، على 23 ترشيحا لكل منهما.

وقال روجن في بيان “لم نكن نتوقع حدوث هذا أبدا”.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز إيمي خلال حفل في لوس أنجلوس، سيُبث مباشرة عبر شبكة سي.بي.إس في 14 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وحصل نوح وايلي على أول ترشيح له لجائزة إيمي منذ عام 1999 عن دوره كطبيب في غرفة طوارئ في مسلسل (ذا بيت). ورُشح وايلي خمس مرات من قبل عن دوره في مسلسل (إي.آر) لكنه لم يفز قط.

وقال وايلي بعد حصول (ذا بيت) على 13 ترشيحا “أشعر بالتواضع والامتنان”.

وحصل النجم هاريسون فورد (83 عاما) على أول ترشيح لجائزة إيمي وذلك عن تجسيده شخصية معالج نفسي حاد الطباع في مسلسل (شرينكينغ).

وسيتم اختيار الفائزين من قبل نحو 26 ألفا من الفنانين والمخرجين والمنتجين وغيرهم من أعضاء أكاديمية التلفزيون.

(رويترز)