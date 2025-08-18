سيف العدالة فوق رؤوس رؤساء أمريكا اللاتينية

ما يثير الانتباه في منطقة أمريكا اللاتينية هو محاكمة هذه الدول لرؤسائها عندما يخرقون القوانين والدستور، سواء في ملفات الفساد المالي والسياسي، أو أحداث أكبر مثل تزعم الانقلابات. وآخر هذه الأحداث ما يجري في كولومبيا والبرازيل بالحكم على رئيسين سابقين، وهو مؤشر على تطور الديمقراطية التي تعني «ربط المسؤولية بالمحاسبة».

تعتبر أمريكا اللاتينية مسرحا لمحاكمة مئات المسؤولين من مختلف الأسلاك من رؤساء ووزراء وحكام الأقاليم ورؤساء أركان الجيش ومديري المخابرات. وإذا اقتصرنا على الأسابيع الأخيرة، فقد صدر نهاية يوليو/تموز الماضي حكم شكل زلزالا في كولومبيا بإدانة الرئيس السابق مانويل أوريبي بالسجن لمدة 12 عاما، وغرامة تتجاوز 700 ألف يورو، وعدم التقدم لشغل مناصب رسمية لمدة ثماني سنوات، ومن ضمن التهم محاولة التأثير على شهود في ملف تشكيله ميليشيات مسلحة، هذه المحاكمة التي بدأت سنة 2012 وامتدت لأكثر من 13 سنة يسميها الكولومبيون «محاكمة العصر»، لأنه لأول مرة تتم إدانة رئيس في كولومبيا بالسجن، وكانت تقريبا البلد الأمريكي اللاتيني الوحيد، الذي لم يشهد من قبل محاكمة أي رئيس. وتعتبر كولومبيا دولة استثنائية في المنطقة، لأنها عاشت حربا أهلية غير معلنة، بسبب الحركات المسلحة اليسارية، وكذلك عصابات المخدرات التي تزرع الرعب في البلاد، ويكفي مشاهدة مسلسل المهرب الشهير «بابلو إسكوبار» لمعرفة ما تعرضت له البلاد. ولهذا كانت تحاول دائما الحفاظ على نوع من التوازن السياسي وتفادي المحاكمات الكبرى ضد الرؤساء، لكن هذه المرة انتهى مسلسل الاستثناء، وجرت محاكمة أحد أشهر رؤساء البلاد خلال العقود الأخيرة مانويل أوريبي عراب اليمين القومي في كولومبيا.

وفي البلد المجاور لكولومبيا وهو البرازيل، وبعد أقل من أسبوع على الحكم على مانويل أوريبي، يصدر القضاء البرازيلي يوم 4 من شهر أغسطس/آب الجاري حكما مؤقتا بالإقامة الإجبارية على الرئيس السابق المثير للجدل جايير بولسونارو، في انتظار المحاكمة الكبرى ابتداء من 2 سبتمبر/أيلول المقبل، أي في ظرف أسبوعين. ويتهم القضاء البرازيلي الرئيس السابق بمحاولة الاستيلاء على الحكم بالقوة، عبر الانقلاب عندما خسر الانتخابات الرئاسية سنة 2022. وكانت البرازيل قد شهدت ما يشبه تمردا تبين أنه محاولة انقلاب خلال تنصيب الرئيس الحالي لولا دا سيلفا. وفي البلد المجاور للبرازيل وهو الأرجنتين، أصدر القضاء في هذا البلد يوم 10 يونيو/حزيران الماضي حكما نهائيا بست سنوات إقامة إجبارية ضد الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، وإعادة 540 مليون يورو لخزينة الدولة، والمنع من الترشح مدى الحياة. وكان من المفترض أن يتم سجنها في سجن رسمي لكن بما أنها تجاوزت السبعين من عمرها فستكون تحت الإقامة الإجبارية. ومن ضمن التهم هو تفويت صفقات عمومية، من دون احترام المساطر القانونية.

محاكمة الرؤساء والرؤساء السابقين تؤكد ألا أحد فوق القانون ولا يمكن الاختباء وراء مصطلحات مثل الوطنية، كما أنها خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون

لقد شهدت أمريكا اللاتينية عموما ربيعها الديمقراطي منذ الثمانينيات وبداية التسعينيات، عندما تنحى الديكتاتور بينوتشي عن السلطة، وبقيت دولة واحدة خارج الديمقراطية وهي كوبا. وعلى مدار ثلاثة عقود، تطورت الممارسة السياسية في هذا البلد إلى مستويات مقبولة جدا، وفق مقاييس الديمقراطية، الأمر الذي جعلها من أقل الدول التي تعرف عزوفا عن المشاركة في الانتخابات، سواء البلدية أو الأقاليم أو الرئاسية. وهذا ساهم في نضج كبير للديمقراطية أهّلها إلى الانتقال إلى محاكمة رؤساء الدول وقادة الجيش ومديري المخابرات عندما يخترقون القانون سياسيا، أو في حالة الفساد المالي. وفي البدء، كان يوجد تردد في محاكمة رؤساء دول المنطقة، بحكم أن هذه المحاكمات قد تفتح الباب أمام التوتر الداخلي المسنود خارجيا، وربما عودة الانقلابات. غير أن ما حدث هو أن جميع الفرقاء السياسيين والشعوب ومؤسسات الدولة مثل، الجيش والاستخبارات والأمن قبلت بالأوضاع الجديدة وبالمرحلة الجديدة التي تعني أساسا «ربط المسؤولية بالمحاسبة». ومن معالم النضج الديمقراطي في هذه المنطقة هو القوة التي اكتسبها القضاء، الذي لم يعد يرضخ للضغوطات الوطنية والأجنبية. وفي حالة محاكمة رئيس البرازيل السابق، تدخل الرئيس ترامب نفسه مطالبا بإلغاء المحاكمة تحت طائلة التهديد برفع الرسوم الجمركية، على صادرات البرازيل للسوق الأمريكية، وخرج أنصار بولسانارو للتظاهر في عدد من مدن البلاد ضد الحكم عليه، لكن القضاء لم يتراجع، وقد يصدر حكم عليه خلال الشهر المقبل. ولهذا، إذا راجعنا لائحة رؤساء أمريكا اللاتينية الذين جرت محاكمتهم منذ اندلاع الربيع الديمقراطي في المنطقة، سنجد أنهم يقتربون من عشرين رئيسا، تقريبا في كل بلد. وجرت محاكمة كل رؤساء البيرو، الذين تناوبوا على الرئاسة من سنة 1990 الى يومنا هذا، وهو رقم قياسي عالمي، وأشهر هذه المحاكمات تلك التي جرت ضد ألبرتو فوجيموري سنة 2007 الذي حكم عليه بـ25 سنة سجنا، ثم آلان غارسيا الذي انتحر سنة 2019 قبل بدء محاكمته، وإضافة الى بولسونارو في البرازيل، فقد تم الحكم على رؤساء آخرين منهم لولا دا سيلفا الرئيس الحالي، وكان القضاء البرازيلي هو الذي دشن محاكمة رؤساء أمريكا اللاتينية بمحاكمة الرئيس فيرناندو كولور دي ميلو سنة 1992. ومن أشهر المحاكمات الأخرى في أمريكا اللاتينية تلك التي جرت ضد الرئيس الأرجنتيني المثير للجدل السياسي كارلوس منعم الذي تعود جذوره الى سوريا.

بالنسبة لشعوب أمريكا اللاتينية وعدد من المحللين السياسيين، فإن محاكمة الرؤساء والرؤساء السابقين تظهر وتؤكد أن لا أحد فوق القانون ولا يمكن الاختباء وراء مصطلحات مثل الوطنية. كما تتم رؤية هذه المحاكمات على أنها خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، لأنه عندما يتربع القضاء الشفاف مؤسسات البلاد ويتم رفع شعار «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، تتقدم الأوطان وتشعر الشعوب بالأمن الحقيقي.

كاتب مغربي