 سيلين ديون تنشر مقتطفاً من “نشيد الحب” على مواقع التواصل.. وتثير التكهّنات

مونتريال: باتت نسخة أغنية “L’hymne a l’amour” (نشيد الحب) التي أدّتها سيلين ديون خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، متاحة عبر منصات البث التدفقي، منذ ليل الأربعاء.

وقبل ساعات قليلة، نشرت النجمة الكندية عبر مواقع التواصل مقتطفاً قصيراً من إطلالتها الغنائية، في 26 تموز/يوليو، وأرفقته بتاريخ “10.10.24”، ما أثار سيلاً من التكهنات لدى محبيها.

Dieu réunit ceux qui s’aiment. 🕊️https://t.co/mDQ6rDxFmi

Hymne à l’amour – Live aux Jeux Olympiques de Paris 2024, désormais disponible sur YouTube et les plateformes numériques.

Hymne à l’amour – Live from the Olympic Games Paris 2024, now available on YouTube and all… pic.twitter.com/Alu8nHIVvB

