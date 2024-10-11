 سيلين ديون تنشر مقتطفاً من “نشيد الحب” على مواقع التواصل.. وتثير التكهّنات

سيلين ديون تحضر العرض الخاص في نيويورك للفيلم الوثائقي I Am: Celine Dion نيويورك- 17 يونيو 2024. ا ف ب

مونتريال: باتت نسخة أغنية “L’hymne a l’amour” (نشيد الحب) التي أدّتها سيلين ديون خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، متاحة عبر منصات البث التدفقي، منذ ليل الأربعاء.

وقبل ساعات قليلة، نشرت النجمة الكندية عبر مواقع التواصل مقتطفاً قصيراً من إطلالتها الغنائية، في 26 تموز/يوليو، وأرفقته بتاريخ “10.10.24”، ما أثار سيلاً من التكهنات لدى محبيها.

Dieu réunit ceux qui s’aiment. 🕊️https://t.co/mDQ6rDxFmi Hymne à l’amour – Live aux Jeux Olympiques de Paris 2024, désormais disponible sur YouTube et les plateformes numériques. Hymne à l’amour – Live from the Olympic Games Paris 2024, now available on YouTube and all… pic.twitter.com/Alu8nHIVvB — Celine Dion (@celinedion) October 10, 2024

وكانت إطلاله ديون، التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم خلال مسيرتها الفنية، من أبرز المحطات خلال حفلة افتتاح أولمبياد باريس، وخصوصاً أنها كانت الأولى لها على المسرح منذ إعلان إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس.

وقد اضطرت ديون بسبب هذا المرض العصبي النادر إلى إلغاء جولاتها وحفلاتها الموسيقية في السنوات الأخيرة.

ويمكن للمغنية المتحدرة من كيبيك، والبالغة 56 عاماً، أن تعيش بشكل طبيعي، لكنّها لا تعتزم حتى الآن إحياء جولات عالمية، أو حفلات في لاس فيغاس حيث تقيم.

ويأتي طرح هذه الأغنية تزامناً مع الذكرى الـ61 لوفاة إديث بياف، التي توفيت عام 1963 عن 47 عاماً.

وكانت سيلين ديون قد شاركت في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا عام 1996.

(أ ف ب)