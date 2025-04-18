سيميوني : أتلتيكو مدريد جاهز لمواجهة لاس بالماس بالدوري الإسباني

لندن: أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة لاس بالماس بالدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يسعى الفريق لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الفريق يدخل المواجهة وهو في المركز الثالث في الترتيب، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر برشلونة وثلاث نقاط خلف ريال مدريد، غريمه التقليدي وصاحب المركز الثاني.

وقال سيميوني: “لاس بالماس لعب بشكل جيد وكان منافسا حقيقيا في كل مباراة”.

وأضاف: “أنهم يلعبون بأسلوب مباشر ويعتمدون على الكرة الثانية ولديهم تحولات جيدة من وسط الملعب إلى الهجوم مع وجود مهارات عديدة”.

وتابع المدرب الأرجنتيني: “خلال الموسم كنا محظوظين بقلب النتيجة لصالحنا في العديد من المباريات”.

وأوضح : “من الواضح أنه في موسم طويل مثل ذلك ومع وجود العديد من المباريات لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا في بعض الأوقات وخسرنا، وهذا جزء من اللعبة لقد تجاوزنا مباريات مهمة عديدة في الموسم”.

(د ب أ)