سيميوني: أي لاعب يستفز الجماهير يجب معاقبته

مدريد: قال دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد، إن المشجعين الذين ألقوا مقذوفات على الملعب وتسببوا في إيقاف مباراة القمة أمام ريال مدريد لأكثر من 20 دقيقة يجب معاقبتهم بالإضافة للاعبين الذين شجعوهم على مثل هذا الفعل.

وأثناء احتفال لاعبي ريال مدريد بهدف إيدر ميليتاو في الدقيقة 64، ألقت جماهير أتليتيكو مدريد، التي تقع في المدرجات الجنوبية السفلى من الاستاد، مقذوفات باتجاه حارس مرمى الفريق الضيف تيبو كورتوا الذي نبه الحكم وقرر إيقاف المباراة مؤقتا.

وبعد التوقف، أدرك أنخيل كوريا التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وقال سيميوني لمنصة دازون على الإنترنت: “رأيي هو أن الأشخاص الذين ارتكبوا حوادث يجب أن يعاقبهم النادي. نحن لسنا بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص. نحن بحاجة للجماهير التي تساندنا وتدعمنا. إنهم يضرون النادي، لكن كن حذرا: هذا لا يبرر صنع المواقف التي نصنعها نحن الأبطال. يتعين علينا جميعا أن نساعد. إن الأشخاص الذين ألقوا تلك القداحات ليسوا على صواب. ولكن ربما لا يكون من المفيد أن نعمل نحن، أبطال القصة، على تقويض الناس وشن الهجمات ضدهم واستفزازهم ثم إثارة غضبهم”.

وتابع: “لا يوجد لدى الناس طريقة أخرى للقيام بذلك بطريقة سيئة، وهذا ليس صحيحا، ولكن يتعين علينا أيضا أن نحاول أن نكون هادئين وأن نفهم المواقف، وأن نحتفل بهدف عن طريق الاحتفال به، ولكن ليس عن طريق الاحتفال به من خلال التحديق في المدرجات والهجوم على الجماهير والقيام بالإيماءات… لأن الناس حينها يغضبون”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “بالطبع هذا غير مبرر لكن الأمر الأولي غير مبرر أيضا لأنه بخلاف ذلك سنظل ضحايا دائما. يجب معاقبة من يلقي القداحة ومن يستفز يجب معاقبته أيضا. بهذه الطريقة لن يكون هناك المزيد من الضحك وأشياء أخرى كهذه، بما أنه لا يتم معاقبتك فمسموح لك بفعل أي شيء”.

وأصدر أتليتيكو مدريد بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قال فيه إنه حدد بالفعل هوية أحد المشجعين الذين ألقوا مقذوفات على أرض الملعب، ويعمل مع الشرطة لتحديد هوية الآخرين، الذين سيتم معاقبتهم.

وأضاف البيان: “يود أتليتيكو مدريد التعبير عن رفضه لإلقاء مقذوفات من أحد قطاعات المدرج الجنوبي في الدقيقة 68 من المباراة ضد ريال مدريد. وتعمل إدارة الأمن بالنادي بالتعاون مع الشرطة لتحديد هوية المتورطين، وقد تم التعرف على أحدهم بالفعل. سيطبق النادي النظام الداخلي المخصص للحالات الخطيرة للغاية على الأشخاص المتورطين في هذه الواقعة. هذه المواقف ليس لها مكان في كرة القدم وتشوه صورة الملعب الذي شهد أجواء مذهلة بحضور أكثر من 70 ألف متفرج في المدرجات، وقد أظهرت الغالبية العظمى منهم سلوكا مثاليا”.

(رويترز)