سيناتور أمريكي: المجاعة بغزة ليست كارثة طبيعية وإنما بفعل نتنياهو 

إسطنبول: قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي فان هولن، الخميس، إن “المجاعة في قطاع غزة ليست نتيجة كارثة طبيعية، وإنما ناجمة عن سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتقييد دخول المساعدات”.

وطالب هولن، في كلمة له، باستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي أراد نتنياهو “تفكيكها منذ مدة طويلة، والقيام بذلك الآن سيكون بمثابة حكم بالإعدام على آلاف” الفلسطينيين في غزة.

وأضاف أن “الأونروا وكالة حيوية لتوزيع الغذاء ومنع المجاعة في غزة، ويجب التحقيق في أي مخالفات، لكن يجب علينا استئناف التمويل الآن”.

وشدد السيناتور الأمريكي على أن “المجاعة في قطاع غزة ليست نتيجة كارثة طبيعية، وإنما ناجمة عن سياسة حكومة نتنياهو لتقييد دخول المساعدات”.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في رسالته إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، في 23 فبراير/ شباط الماضي، أن إسرائيل لم تقدم أدلة بشأن مزاعمها.

ولاحقا أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا استئناف تمويلها للأونروا.

ورغم دخول شهر رمضان، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)



