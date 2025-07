سيناتور أمريكي: حرب نتنياهو الهمجية ضد الفلسطينيين غير أخلاقية

أنقرة: وصف السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على فلسطين بأنها “همجية وغير أخلاقية”.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، الأحد، أرفقه بصورة لعنوان مقال صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يقول: “على الديمقراطيين أن يفهموا أن الآراء بشأن إسرائيل تتغير بسرعة”.

وأضاف ساندرز: “يدرك الشعب الأمريكي أن حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهمجية ضد الشعب الفلسطيني غير أخلاقية على الإطلاق وتنتهك القانون الدولي”.

ودعا الديمقراطيين إلى الوقوف بـ”شجاعة” في وجه لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “آيباك”.

وأردف متسائلا: “متى ستستجمع القيادة الديمقراطية شجاعتها لمواجهة أيباك وتقول لها: لا مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل؟”.

The American people understand that Netanyahu’s barbaric war against the Palestinian people is grossly immoral and in violation of international law.

When will the Democratic Leadership have the courage to take on AIPAC and say: NO MORE U.S. MILITARY AID FOR ISRAEL. pic.twitter.com/4pKYEcA3IS

— Bernie Sanders (@BernieSanders) July 6, 2025