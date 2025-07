سيناتور أمريكي: لا ينبغي لواشنطن التواطؤ في التطهير العرقي بغزة- (تدوينة)

واشنطن: قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس فان هولين، إنه لا ينبغي للولايات المتحدة التواطؤ في التطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، الجمعة، تعليقا على طلب رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، من الإدارة الأمريكية المساعدة في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووصف هولين الطلب بأنه “شنيع ومثير للاشمئزاز من حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وأكد ضرورة عدم تورط واشنطن في هذا الوضع، قائلا: “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في التطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين في غزة”.

A truly outrageous and sickening request from the Netanyahu government.

The U.S. should not be complicit in or use ANY governmental, American taxpayer resources to aid and abet what amounts to the ethnic cleansing of Palestinian civilians from Gaza.

We cannot stand for this.… pic.twitter.com/wBlSNHXG4W

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) July 18, 2025