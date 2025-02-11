سيناتور أمريكي معارضا ترامب: غزة للفلسطينيين لا للسياح الأثرياء- (تدوينة)

أنقرة: شدد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز على أن غزة التي يعتبرها الرئيس دونالد ترامب “عقارا”، يجب إعادة بنائها من أجل الشعب الفلسطيني، لا السياح الأثرياء.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة إكس، الاثنين، تناول فيه خطة ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا منها.

وأشار ساندرز إلى مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني وإصابة 111 ألفا آخرين في غزة.

وقال إن ترامب رد على ذلك “بالتهجير القسري للفلسطينيين من أجل التنمية المستقبلية لغزة بوصفها عقارا”.

ورد في منشوره على ترامب بالقول “لا، يجب إعادة بناء غزة من أجل الشعب الفلسطيني، وليس من أجل السياح المليارديرات (الأثرياء)”.

47,000+ Palestinians killed. 111,000 injured. Trump’s response? Forcibly expel Palestinians to make Gaza “a real estate development for the future. A beautiful piece of land.” No. Gaza must be rebuilt for the Palestinian people, not billionaire tourists. — Bernie Sanders (@SenSanders) February 10, 2025

ومساء الأحد، قال ترامب للصحافيين على وهو متن الطائرة الرئاسية إنه “ملتزم بشراء غزة وامتلاكها”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب بمؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة “ملكية طويلة الأمد” في القطاع الفلسطيني، فيما رحب نتنياهو بخطة ترامب معتبرا أنها “أول فكرة جديدة منذ سنوات”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)