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سيناتور أمريكي: نتنياهو يجوّع الأطفال في غزة- (فيديو)

21 - فبراير - 2024

السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز

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واشنطن: قال السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقوم بتجويع أطفال قطاع غزة الفلسطيني، وإن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون “شريكة” في هذه الممارسات.

وأضاف ساندرز في منشور على منصة إكس الأربعاء: “العالم كله يشاهد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بتجويع أطفال غزة. لا يمكننا أن نكون (الولايات المتحدة) متواطئين في هذه الوحشية”.

وذكر أن كمية صغيرة جداً من الغذاء والماء والأدوية والوقود اللازم يصل إلى قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع ساندرز: “لا أستطيع أن أجد الكلمات لوصف خطورة الوضع ولا أدري إلى أي مدى يمكن أن يسوء أكثر”.

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأطفال في غزة يعانون من الجوع ولا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة.

وأردف: “وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يواجه جميع سكان غزة المجاعة، وهناك حوالي 378 ألف شخص يعانون من الجوع حالياً”.

وذكر ساندرز أن العديد من المؤسسات الصحية في غزة تضررت نتيجة الغارات الإسرائيلية، وأن أحد العاملين في قطاع الصحة توفي أثناء محاولته إنقاذ الأطفال، واصفا العاملين الصحيين في المنطقة بـ”الأبطال”.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تصريحات السيناتور الأمريكي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول Neo:
    فبراير 21, 2024 الساعة 3:50 م

    ان تستيقظ متأخرا خير من أن لا تستيقظ التجويع والقتل والإرهاب والتهجير مند عقود مند ان احتل الكيان الجبان لفلسطين الابية .
    لا ننسى صبرا وشاتيلا وجرائم حرب يندى لها الجبين وتجيب لها الولدان ولا تسقط بالاقدمية .

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  2. يقول ابو نؤاس من العراق:
    فبراير 21, 2024 الساعة 4:13 م

    لاننغش بما يصرح به هؤلاء الساسة…مايقولوه له اعتبارات شخصية
    ..إليك ماقاله هذه اليساري الديمقراطي قبل وقت ليس بالبعيد …
    قال ساندرز، في مقابلة مع قناة “سي إن إن”، “لا يمكننا أن ننجح (في الشرق الأوسط) إلا إذا دعمت الولايات المتحدة، طبعًا، إسرائيل، لكن أيضاً من دون تجاهل حاجات الفلسطينيين.
    اولا ثم اولا الدعم للكيان الصهيوني …من ثم …من ثم فمن ثم عدم تجاهل حاجات الفلسطينيين.
    تبا لهم جميعا

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