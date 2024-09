سيناتور أمريكي: نتنياهو يجوّع الأطفال في غزة- (فيديو)

واشنطن: قال السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقوم بتجويع أطفال قطاع غزة الفلسطيني، وإن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون “شريكة” في هذه الممارسات.

وأضاف ساندرز في منشور على منصة إكس الأربعاء: “العالم كله يشاهد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بتجويع أطفال غزة. لا يمكننا أن نكون (الولايات المتحدة) متواطئين في هذه الوحشية”.

وذكر أن كمية صغيرة جداً من الغذاء والماء والأدوية والوقود اللازم يصل إلى قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع ساندرز: “لا أستطيع أن أجد الكلمات لوصف خطورة الوضع ولا أدري إلى أي مدى يمكن أن يسوء أكثر”.

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأطفال في غزة يعانون من الجوع ولا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة.

وأردف: “وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يواجه جميع سكان غزة المجاعة، وهناك حوالي 378 ألف شخص يعانون من الجوع حالياً”.

وذكر ساندرز أن العديد من المؤسسات الصحية في غزة تضررت نتيجة الغارات الإسرائيلية، وأن أحد العاملين في قطاع الصحة توفي أثناء محاولته إنقاذ الأطفال، واصفا العاملين الصحيين في المنطقة بـ”الأبطال”.

The whole world is watching as Netanyahu and his right-wing government starve the children of Gaza and wage war against the Palestinian people. The U.S. must not continue its complicity in this horrific war. pic.twitter.com/myXFHxgOmc

— Bernie Sanders (@SenSanders) February 20, 2024