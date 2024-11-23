سياسة | دولي

سيناتور أمريكي يتوعد بمعاقبة الدول الداعمة لاعتقال نتنياهو

منذ 50 دقيقة

السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام

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واشنطن: توعد السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام بفرض عقوبات على الدول التي أعلنت أنها ستلتزم بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

جاء ذلك في حديث لغراهام مع قناة سكاي نيوز، السبت، تناول فيه قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه يعد مشروع قانون جديدا بشأن قرار الجنائية الدولية في الكونغرس الأمريكي مع السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس.

وقال غراهام: “أعمل على تمرير قانون في أقرب وقت لفرض عقوبات على أي دولة تساعد وتحرض على اعتقال أي سياسي إسرائيلي”.

ومبينا أن مشروع القانون سيشمل أيضا حلفاء الولايات المتحدة قال: “إذا حاول أي حليف، مثل كندا أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا، تقديم المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية، فسنفرض عليهم عقوبات”.

وفي رده على سؤال المحاور عن العقوبة التي يجب أن تُفرض، خاصةً على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بعد دعوته الجميع للامتثال للقانون الدولي عقب قرار المحكمة الجنائية، قال غراهام: “علينا أن ندمر اقتصاده”.

وأشار غراهام إلى أن القرارات التي تدين إسرائيل في الأمم المتحدة تفوق نظيراتها التي تُدين الدول الأخرى مجتمعة، وزعم أن المنظمة الدولية “مؤسسة معادية للسامية”.

والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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